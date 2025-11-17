ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: MBH Bank

Megújította vezető testületeit az MBH Bank

Infostart

Az MBH Bank Nyrt. 2025. november 17-i rendkívüli közgyűlésén megválasztották a társaság vezető testületeinek tagjait. A közgyűlés döntése értelmében a hitelintézet elnök-vezérigazgatói pozícióját 2030-ig továbbra is Barna Zsolt tölti be, miközben tapasztalt szakemberek bevonásával tovább erősödnek a bank vezető testületei.

A közgyűlés döntése értelmében Barna Zsolt elnök-vezérigazgató megbízatása 2026. január 1-től ötéves periódusra meghosszabbításra kerül. Az igazgatóság tagjaként a következő ciklusban is folytatja munkáját Szabó Levente, Egerszegi Ádám és Takács Marcell Tamás, míg Tajthy Attila Tamás és Lélfai Koppány Tibor új tagként csatlakoznak a testülethez 2026. január 1-jétől, valamint a közgyűlés döntött arról is, hogy Kandrács Csaba Istvánt 2026. április 2-től szándékában áll az igazgatóság tagjává választani – tájékoztatott a pénzintézet.

A közgyűlés megújította továbbá a felügyelőbizottság elnökeként Vaszily Miklós, az audit bizottság elnökeként pedig Feodor Rita mandátumát. Új felügyelőbizottsági tagként választotta meg a közgyűlés Czene Árpádot, Bechtold Balázst és Kovács Árpádot, míg Török Ilona mandátuma meghosszabbításra került. A közgyűlés döntése alapján Czene Árpád az audit bizottsághoz is csatlakozik új tagként, illetve Feodor Rita és Vaszily Miklós továbbra is az audit bizottság tagjaként folytatják tevékenységüket.

„A közgyűlés mai döntése fontos visszajelzés személyem és az MBH Bank teljes menedzsmentje számára, és fontos elismerése nemcsak az elmúlt öt év eredményeinek, hanem az MBH Bank ambiciózus jövőképének is. Köszönjük részvényeseink és ügyfeleink bizalmát. A következő öt évben elismert szakemberekkel megerősített vezető testületekkel és elkötelezett menedzsmenttel folytatjuk a növekedést és fejlesztést, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink, részvényeseink és az egész ország számára” – mondta a közgyűlési döntések kapcsán Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

„Az MBH Bank rendkívül hálás Járai Zsigmondnak a felügyelőbizottság munkájában való több éves közreműködéséért, amellyel hozzájárult a hármas bankfúzió megvalósításához, és az MBH Bank sikeres működésének megalapozásához. A bank ezúton is köszöni Vinnai Balázsnak az Igazgatóságban végzett munkáját, és tanácsadóként és vezetőként továbbra is számít rá az MBH Bank informatikai transzformációjában” – olvasható a közleményben.

Az MBH Bank Nyrt. a jelölési folyamat során a jelölő bizottság által elfogadott jelölési politika alapján járt el, a jelöltek alkalmasságáról pedig döntést hozott az MBH Bank Nyrt. jelölő bizottsága, igazgatósága és a felügyelőbizottsága is. A megválasztott tisztségviselők a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában, elfogadó nyilatkozatuk aláírását követően tölthetik be tisztségüket – tették hozzá.

