Újabb jóléti intézkedés érkezik, különleges dolgozókat érint

Az agglomerációs települések, tekintve Pest vármegyei elhelyezkedésüket és Budapest közelségét, különösen érintettek az emelkedő lakhatási költségekben, ezért a helyi rendőri és rendvédelmi erők állományát közvetlenül érintheti a változás. A rendelet egész pontosan úgy fogalmaz, azokra vonatkozás a támogatás akik a fővárosban, Pest vármegyében és

Pest vármegye közigazgatási határától 60 km-es vonzáskörzetben lévő településen laknak

A juttatás béren kívüli támogatásként, lakásbérleti vagy albérleti díjra használható fel, és 2026. januártól lesz igényelhető.

Kiket érint a támogatás?

A támogatásra jogosult lehet minden, fővárosi vagy Pest vármegyei illetékességű rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesítő:

Hivatásos rendőr

Határvadász

Rendvédelmi igazgatási alkalmazott

A támogatás igényléséhez érvényes, ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített lakásbérleti szerződéssel kell rendelkezni. A támogatás összegének folyósítása éves keretösszeg alapján, havonta egyenlő részletekben történik, de nem haladhatja meg a tényleges bérleti díj összegét.

Kizáró okok

A támogatásból azonban kizárt az a rendvédelmi dolgozó, aki Budapest vagy Pest vármegye illetékességi területén lakástulajdonnal vagy lakáshasználati joggal rendelkezik. Belügyi lakást bérel vagy egyéb lakáscélú juttatásban részesül. Kizáró ok még az is, ha valaki közeli hozzátartozójától bérel lakást.

A kormányrendelet 2025. december 1-jén lép hatályba. A szabályozás hivatalos indoka a magas lakhatási költségek kompenzálása, ezzel is erősítve a rend fenntartásában közreműködők motivációját.

Az eredeti előterjesztést ide kattintva találja.