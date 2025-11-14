Megjelent az európai országok friss GDP-rangsora – van mit behoznunk

Az euróövezet szezonálisan kiigazított GDP-je 2025 harmadik negyedévében negyedéves alapon átlagosan 0,2 százalékkal, az európai uniós országoké pedig 0,3 százalékkal nőtt az Eurostat szerint – írja a Portfolio.

Ana Andrade, az Európai Központi Bank jegybankára szerint vannak ugyan óvatos jelei annak, hogy a vámok hatással lehetnek Németországra, az összkép egyelőre a rezilienciáról szól.

Magyarország a harmadik negyedéves stagnálással a rangsor utolsó harmadában található, csupán Írország, Finnország, Litvánia és Románia közölt kedvezőtlenebb negyedéves adatot.

Viszont Németország és Olaszország gazdasága is a magyarokéhoz mérhető teljesítményt nyújtott, azaz inkább egy helyben toporgott. A 2025 egészére várt növekedésük is hasonló képet mutat: az IMF októberi előrejelzése szerint 0,2 illetve 0,5 százalék körül alakulhat az idei GDP-növekedés a két országban. Németország esetén viszont a kormányzati ösztönzők hatására jövőre várható némi gyorsulás, míg a dél-európai államban nem látszik, hogy mi hozhatna érdemi javulást.

Franciaország ezzel szemben, számos elemzőt meglepve az eurozóna átlagát jelentősen meghaladó növekedést mutatott fel a harmadik negyedévben, Spanyolország és Lengyelország pedig fenn tudta tartani az eddigi lendületét.

Az elemzők szerint Európa feltűnően „kétsebességűvé” vált, azaz a jelentős centrumországok helyett sokkal inkább a „periféria” államai húzzák felfelé az EU gazdasági teljesítményét.

Régión belül Románia ugyan rossz negyedévet zár, de éves összevetésben még mindig jócskán előzi Magyarországot. Kérdés, hogy az ott már elinduló, nálunk csak a választások utánra várható költségvetési konszolidációt is figyelembe véve tudunk-e előzni rövid távon az éves növekedési mutatóban. Csehország kifejezetten jól teljesít – teszik hozzá.

Év/év alapon csaknem minden országban pozitív volt a növekedés, egy országban (Finnországban) mértek csökkenést. Hazánk helyzete itt is hasonló: az érdemi visszaesést mutató Finnország mellett csak a gyakorlatilag már évek óta stagnáló Németországot és Olaszországot tudtuk megelőzni.

A rangsor azonban még nem teljes, ugyanis Görögország, Horvátország, Luxemburg, Málta, Dánia és Lettország egyelőre nem közölt harmadik negyedéves GDP-adatokat.

Az év egészét nézve Horvátországban kiemelkedő, 3 százalék körüli növekedés várható, de Görögország is szép, 2,2 százalékos bővüléssel kalkulálhat. Dánia esetében az ország legjelentősebb vállalata, a Novo Nordisk gyógyszergyártó óriás előzetes számításoknál rosszabb teljesítménye húzta lefelé a kormányzati GDP-előrejelzést, ami így az év eleji várakozás kevesebb mint felén, 1,4 százalékon áll.