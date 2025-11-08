Mennyit gürcöl egy ember, hogy övé legyen egy lakás? Nő is az idő, csökken is

Az OTP Ingatlanpont kimutatta a KSH adataira támaszkodva, mennyi idő kell ahhoz, hogy egy éves nettó átlagkeresetből ténylegesen kiteljen egy közepes lakás; a tavalyi szám országosan 6,6 év volt, Budapesten 8,7, de a legmagasabb szám nem is itt jött ki, hanem az agglomerációban: 10,2 év - ellenpontként: Észak-Magyarországon már 3,9 évnyi átlagbérből kijön a közepes otthon, vagyis - mint Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője az InfoRádióban elmondta - nagyok az országos különbségek.

Ami pedig az időbeni változást jelenti, a csúcs 2021-'22-ben volt, akkor kellett a legtöbbet dolgozni, akkor 12 év volt a Pest vármegyei átlag, de Budapesten is alulról közelítette a 10 évet; '23-ban volt egy kisebb és rövidebb válság a lakáspiacon, csökkentek az árak, az időtartamok is lejjebb mentek, de ez a szakértő szerint csak azt mutatja, ez az időtartam - ami 2024-ben már újra nőtt - csak elméleti, Budapesten ráadásul épp mintha csökkenés látszana, köszönhetően a fővárosi bérek emelkedésének is. Valkó Dávid e mentén mutatott rá arra, hogy Budapesten 12 százalékos volt a keresetek emelkedése, az átlagos használt lakás ára viszont "csak" 8,9 százalékkal. Tehát: a keresetek és a lakásárak növekedésének a viszonya fontos a mutatóban.

Ugyanakkor a statisztikai adatközlés adatokat tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy mekkora volt az átlagos lakásméret vagy hogy hányan laktak átlagosan egy szobában, 2024-ben. Ezek alapján egy átlagos magyar lakás mérete 2024-ben 91 négyzetméter volt, ami elmaradt a 103 négyzetméteres európai átlagtól.

"Nagy eltérések vannak, a legnagyobb, 140 négyzetméter feletti átlagos lakóingatlan-méret Ciprus, Belgium és Luxemburg állományát jellemzi, míg a rangsor másik végén Románia, Litvánia és Észtország áll. Romániában például 60 négyzetméternél kisebb volt az átlagos alapterület, ami nálunk ugyebár 91 négyzetméter volt. Ezt az határozza meg, hogy milyen a lakóingatlan-állomány összetétele. Cipruson nyilván nagy házakról van szó elsősorban, míg Romániában vélhetően a kisebb lakások jellemzőek" - sorolta Valkó Dávid.