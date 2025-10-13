ARÉNA - PODCASTOK
European Union and Ukrainian flag pair on desk over defocused background. Horizontal composition with copy space and selective focus.
Nyitókép: MicroStockHub/Getty Images

Újabb fontos uniós döntés Ukrajnával kapcsolatban

Infostart / MTI

Az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek tanácsa luxembourgi ülésén határozatot fogadott el több, Ukrajnából származó agrár-élelmiszeripari termékre, tejtermékekre, friss gyümölcsökre és zöldségekre, valamint húsra és az hústermékekre vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről.

Az uniós igazságügyi tanács azt közölte, hogy a határozat elfogadása Ukrajna uniós csatlakozási folyamata miatt történt. A testület szerint a hosszú távú, kiszámítható, valamint az EU és Ukrajna számára kölcsönösen előnyös kereskedelmi intézkedés fokozni fogja a felek közötti kereskedelmi forgalmat, ugyanakkor biztosítja, hogy Ukrajna piacra jutása attól függjön, hogy fokozatosan igazodik-e az állatjólétre, a növényvédőszerekre és az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó uniós előírásokhoz.

Figyelembe veszi egyes uniós mezőgazdasági ágazatok sajátos igényeit azáltal, hogy olyan szilárd védelmi mechanizmust hoz létre, amelyet piaci zavarok esetén bármelyik fél aktiválhat. Biztosítja továbbá, hogy a legérzékenyebb termékek, például a cukor, a baromfi, a tojás, a búza, a kukorica és a méz piacra jutása korlátozottabb és fokozatosabb maradjon.

A teljes liberalizációt csak bizonyos nem érzékeny termékek, például a tej és a tejtermékek esetében mérlegelik.

A határozatot azonban még az EU-Ukrajna Társulási Bizottság kereskedelmi ügyekkel foglalkozó testületének is el kell fogadnia. Az intézkedés célja a vámok eltörlésének felgyorsítása és kiterjesztése az EU és Ukrajna közötti kereskedelemben.

