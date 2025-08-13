ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.07
usd:
337.07
bux:
103938.25
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Forr a budapesti ingatlanpiac

Infostart / MTI

Kiugróan magas szintre emelkedett az új társasházi lakások iránti kereslet Budapesten, miközben az árak is tovább nőttek; az érdeklődés főként a kisebb alapterületű lakások iránt nőtt meg – közölte az MBH Jelzálogbank szerdán legfrissebb, az újlakás-piacot vizsgáló elemzése alapján.

A tájékoztatás szerint a 2023-as mélyponthoz képest már 2024 élénkülést hozott az új lakások piacán Budapesten. Míg 2023-ban az értékesített lakások száma alig lépte át a háromezret, addig tavaly csak az utolsó három hónapban több mint 2500 új lakás talált vevőre a fővárosban. A jelentős érdeklődés 2025 elején is folytatódott, az első negyedévben új rekord született, csaknem 2800 lakást értékesítettek, és a következő negyedévben is 2500 körül maradt a megvásárolt társasházi lakások száma. Budapesten 2016 óta nem volt egymást követő három olyan negyedév, amikor 2000-nél több új társasházi lakást adtak el.

A közlemény idézi Nagy Gyulát, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatóját, aki kifejtette: a jelentős értékesítés részben a lejáró állampapírok okozta keresleti hullámnak, részben az újonnan, nagy számban piacra kerülő projekteknek, illetve a befektetői érdeklődés élénkülésének köszönhető.

Az új lakások piacán a fejlesztők is nagyobb volumenben indították el beruházásaikat az elmúlt negyedévekben. Már 2024 őszén több mint 3000 társasházi lakás jelent meg újonnan a kínálatban Budapesten, majd

2025 tavaszán minden eddigi rekordot megdöntött a piacra kerülő új lakások száma.

Június elején 7500 szabad társasházi lakás közül lehetett választani, ami 14 százalékos növekedés 2024 azonos időszakához képest. A fővárosi kínálat jelentős részét a későbbi átadású projektek adják, a még elérhető lakások közül több mint 3000 átadása 2027-2028-ra tehető - ismertette az MBH Jelzálogbank.

A kínálatban szereplő lakások mérete jelentősen eltér kerületenként. Júniusban a legkisebb átlagos alapterületű lakásokat a 8. és a 19. kerületben kínálták, 50 négyzetméter alatti alapterülettel. Szintén a kisebb lakások domináltak a 9., a 21., a 10., a 13. és a 7. kerületben, ahol 57 négyzetméter alatt alakult az átlagos lakásméret. Az ellenpólust a budai vagy pesti családi házas kerületek jelentik: a 2., a 16. és a 12. kerületben meghaladta a 100 négyzetmétert az eladásra kínált lakások átlagos alapterülete. Általános tendencia, hogy a már értékesített lakások átlagos mérete kisebb a kínálatban maradt ingatlanokénál, ami a közlemény szerint arra utalhat, hogy a kisebb lakások iránt nagyobb a kereslet.

Tovább gyorsult idén az új társasházi lakások drágulása Budapesten: a második negyedévre az átlagos négyzetméterárak 2024 azonos időszakához képest csaknem 16 százalékkal, 2024 utolsó negyedévéhez viszonyítva pedig 7,7 százalékkal emelkedtek. A legdrágább kerületek az 1., a 2. és a 12. voltak, ahol az árak elérték vagy meghaladták a négyzetméterenkénti 3 millió forintot. A belső pesti kerületekben 2-3 millió forint között alakultak az árak. Tizenegy külső kerületben mértek 1,5 millió alatti átlagárat, de az 1 millió forintot mindenhol meghaladták az árak.

Az idén szeptemberben induló Otthon Start program, amely kedvezményes, 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat vásárlóknak, az MBH Jelzálogbank szerint várhatóan a hitelpiac átrendeződését is előidézi. A hitel feltételei szerint a lakás teljes ára nem haladhatja meg a 100 millió, az átlagos négyzetméterár pedig az 1,5 millió forintot. Azok, akik ezt a hitelt veszik igénybe, az alacsonyabb árkategóriájú lakásokat fogják keresni, hogy megfeleljenek a négyzetméterárra vonatkozó előírásnak. Így

a program a kedvezőbb árú lakások iránti keresletet erősítheti, és várhatóan nem fogja tovább növelni a budapesti újlakás-árakat

– jelezte az MBH Jelzálogbank.

A fővárosban a külsőbb kerületekben nagyobb eséllyel találhatók az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a kedvezőbb négyzetméterárak miatt, ugyanakkor érdemes alaposan körülnézni a piacon, mert szinte minden kerületben hirdetnek olyan lakást, ami megfelelhet a feltételeknek. Budapesten kívül pedig jóval szélesebb kínálati körrel találkozhatnak az otthonteremtés előtt állók - írták a közleményben.

Kezdőlap    Gazdaság    Forr a budapesti ingatlanpiac

lakáspiac

ingatlanpiac

mbh jelzálogbank

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet
A péntekre várható alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt az orosz–ukrán háború állását, kimenetelét, a békekötés esélyeit elemezte Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában. Kiderült, meddig van esélyük az ukránoknak megállítani az orosz betörést, minek kell még történnie egy tűzszünet előtt és miért nem kötik Moszkvát tetteiben a támogatói.
 

Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

Kerülje az M5-ösöt, ha teheti

Kerülje az M5-ösöt, ha teheti

Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt, ezért a torlódás már majdnem 10 kilométeres – közölte az Útinform szerda délelőtt.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A felszínen csak egy kisebb balhénak tűnk, de valójában ez határozhatja meg a feltörekvő nagyhatalom jövőjét

A felszínen csak egy kisebb balhénak tűnk, de valójában ez határozhatja meg a feltörekvő nagyhatalom jövőjét

Kínában visszatérő gondként bukkannak elő a hadsereg közelében a korrupciós vádak. A rendszer zárt természete miatt szinte alig lehet tudni ezekről valamit, viszont feltűnővé vált, hogy immáron évek óta leküzdhetetlen sötét sárkányként kering mindez Peking körül, ráadásul a helyzet mintha csak egyre rosszabb lenne. A csendes eljárások hátterében viszont sokkal komolyabb stratégiai döntések sorozatáról van szó, amelyek a teljes elitet és végső soron Kína jövőjét is gyökeresen befolyásolhatják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér

Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér

Otthonról végezhető diákmunka 2025: milyen home office diákmunka, avagy online diákmunka lehetőségek vannak és mennyi a home office diákmunka órabér 2025-ben?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky lands in Berlin for calls with European leaders and Trump ahead of US-Russia summit

Zelensky lands in Berlin for calls with European leaders and Trump ahead of US-Russia summit

It comes as the White House says Friday's meeting with Russian President Putin in Alaska will be a "listening exercise" for Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 12:02
Túllőtt a célon az Aldi? GVH-vizsgálat indult
2025. augusztus 13. 10:21
Változások jönnek péntektől a Molnál
×
×
×
×