A Kádár-korszak átka, avagy vannak, akiknek értelmezhetetlenek a balatoni árak

Princzinger Péter, aki egyben a VisitBalaton365 ügyvezetője szerin a piac lassan kiveti magából a nyerészkedő vállalkozókat.

A penzcentrum.hu által készített interjúban sok más mellett az árakról is kérdezték a szakembert. Ebben arról beszél, hogy "szegény Balatonnak az egyik legnagyobb tehertétele, hogy a múlt század '50-es, '60-as, '70-es éveiben a szakszervezeti üdültetési rendszer meghatározta az alap hozzáállást, ami még most is él sokak fejében, miszerint „a dolgozó nép fiának járt az olcsó balatoni nyaralás”, az olcsó hekk, az olcsó sör. Ők soha nem fogják tudni értelmezni a 4-5 csillagos helyek árait.

Az ügyvezető tisztában van azzal, hogy "valami miatt a balatoni lángos ára egy közhangulat-barométer mutatójaként működik. Nem tudom, azon miért nem háborognak, hogy a Vörösmarty téren 2000 Ft egy szelet Sacher torta".

Idei árak

Princzinger Péter úgy látja, hogy "a vállalkozók állandóan figyelik az árakat, és nézik, tudnak-e, vagy mennyit tudnak emelni. Szerinte az fog történni, hogy bizony a tulajdonosoknak egyrészt gondolkodniuk kell azon, hogy a profitjukból mennyit áldoznak be, mennyit hajlandóak belőle elengedni, másrészt el kell gondolkodniuk, hogy vajon hatékonyan dolgoznak-e, jól vannak-e a folyamatok kitalálva, jól van-e a munkamegosztás a kollégák között kitalálva, optimális-e a nyitva tartás".

Egy korszak vége

"A szektor hozzá vannak szokva a 100 százalékos intenzitású, vissza nem térítendő állami támogatásokhoz 20 éve. Na most ennek vége van. Guller Zoltán elnök úr is elmondta, a Nagy Márton miniszter úr is elmondta, hogy a nagy fejlesztések, a nagy beruházások korszaka mostanra lezárult."