Újragondolja működését a Reddit az AI miatt, számos más weboldal is így tesz

Újra gondolja a „nyílt internettel” való kapcsolatát a Reddit, az a sok kisebb közösségből (subredditből) álló óriási közösségi oldal, amelyiken hétköznapi emberek vitatják meg a legkülönfélébb témákat – írja a Bleeping Computer híradása nyomán a hvg.hu.

A cég a harmadik negyedéves gyorsjelentésében bejelentette, hogy főként „bejelentkezett élményre” tér át. Idáig a Redditet bárki felkereshette, és a Google-ön keresztül is sok millióan találták meg az oldalt. A mesterséges intelligencia azonban felborította ezt a világot.

Az emberek egyre inkább átállnak az AI-tól kapott gyorsösszefoglalókra, így a hagyományos keresőkből a Redditre érkező látogatók száma („search traffic”) drasztikusan lecsökkent. Mindeközben az oldal tartalmait a mesterségesintelligencia-rendszerek is felhasználják.

A vállalat megelégelte ezt, és úgy döntött, drámai, de szükséges váltást vezet be a mesterséges intelligencia általi adatgyűjtés és az internetes keresések változásai elleni küzdelemben.

Azaz hamarosan véget ér a korszak, amikor még bárki szabadon belepillanthatott a Redditen folyó diskurzusokba, az új elképzelés szerint ugyanis a platform fokozatosan áttér a „bejelentkezés-központú” működésre. Ezt először 2026 negyedik negyedévében, az Egyesült Államokon kívüli kiválasztott piacokon tesztelik, és a tesztek eredményei alapján döntenek a szélesebb körű bevezetésről. A bejelentkezés nélküli látogatók egyelőre még bizonyos tartalmakat elérhetnek, mivel a Reddit még nem határozta meg pontosan, hogy hol húzza meg a bejelentkezési korlátot.

A bejelentkezésre/regisztrációra való áttérés úgy növelheti a bevételeket, hogy az ilyen látogatók értékesebbek a hirdetők számára. A véletlenszerű felhasználókkal ellentétben, akik gyakran kereséssel találják meg az oldalt, a bejelentkezési fal mögé terelt felhasználók több információt nyújtanak az érdeklődési körükről és a viselkedésükről, ami hozzájárul a célzottabb hirdetésekhez.

Ez segíthetne a Redditnek abban, hogy személyre szabottabb élményt biztosíthasson a felhasználóknak, ide értve a hírfolyamot, az ajánlásokat, szavazásokat, hozzászólásokat és más ösztönzéseket.

A vállalat üzenete egyértelmű: ha az AI-cégek a tartalmaikból építik fel a saját szolgáltatásaikat, miközben a felhasználókat már nem küldik vissza, akkor a platformnak újra kell gondolnia, hogyan biztosítja a saját üzleti modelljét.

A Reddit vezetése közölte, hogy nem egyik napról a másikra történik majd az átállás, egyelőre nem tudni, mikortól lesz regisztrációhoz kötve a használat. Azt viszont fontosnak tartják, hogy azok a felhasználók is elérhessék a főoldalt, akik nem jelentkeznek be a szolgáltatásba. Steve Huffman vezérigazgató utalt még néhány további termékmódosításra, amelyeket a vállalat fontolgat a bejelentkezett felhasználók körében való elköteleződés növelése érdekében. Elmondta, hogy a vállalat azon dolgozik, hogy „nagyobb szervezettséget” biztosítson a fő hírfolyamához, hogy „következetesebb” és „kevésbé túlzsúfolt” legyen, mint jelenleg.

Az AI-nak szüksége van a Reddithez hasonló, valódi emberi tapasztalatokat tartalmazó forrásokra. Ha ezeket nem tudja majd elérni, akkor a válaszainak a minősége is romolhat.

A platform lépése egy sokkal kevésbé nyílt internet jövőképét vetíti előre, ahol a korábban szabadon olvasható információk egyre gyakrabban kerülhetnek regisztráció, előfizetés vagy más hozzáférési korlát mögé, aminek sokan nem fognak örülni.