Elindult a visszaszámlálás: érkezik a viharos fordulat az időjárásban

Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadékeloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős, viharos lökések, majd a késő délutáni, esti órákban – főképp a Dunántúlon – zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.

A hőség csütörtökre országszerte megszűnik, a csúcsértékek 25 és 30 fok között várhatók, és ez lesz jellemző a következő napokban is – derül ki a HungaroMet videós előrejelzéséből. Az éjszakák is sokkal frissítőbbek lesznek. Csütörtök és péntek előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ezek főként lokálisan öntözhetik meg a földeket, így továbbra is maradnak majd száraz területeke.