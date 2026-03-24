ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.21
usd:
335.86
bux:
122647.44
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
London, UK - 05 03 2025: Apple iPhone screen with Artificial Intelligence icons internet AI app application ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot, Grok, Claude, etc.
Nyitókép: alexsl/Getty Images

Ezen sokan fognak felháborodni: érkeznek a reklámok a ChatGPT-re

Infostart

A következő hetekben a ChatGPT ingyenes és Go verziójában elkezd majd hirdetéseket megjeleníteni az OpenAI az amerikai felhasználóknak.

Az OpenAI a Criteo nevű reklámtechnológiai céget integrálta a hirdetési rendszerébe – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Ez a cég biztosítja a hirdetésvásárlás és a célzási optimalizáció infrastruktúráját az Egyesült Államokban a ChatGPT ingyenes, valamint Go verzióihoz. Az együttműködést a Criteo egy hó eleji közleményben már megerősítette.

A The Information értesülései szerint a Criteo 50 ezer és 100 ezer dollár közötti hirdetési keretösszeget javasol a partnereknek belépési küszöbként. Az OpenAI arra is felhívta a lehetséges hirdetők figyelmét, hogy növelhetik a megjelenések gyakoriságát a változatos szöveges és vizuális kreatív anyagok biztosításával, mivel ezek jobb kampányeredményekhez vezetnek.

A ChatGPT egyre népszerűbbé válásával az OpenAI folyamatosan keresi az újabb bevételi forrásokat. A generatív mesterséges intelligencia piacán egyre élesebb a verseny, ráadásul a számítási infrastruktúra fenntartási költségei is meredeken emelkednek. A vállalat mindezek miatt egyre inkább a bevételei diverzifikálására törekszik.

Kezdőlap    Életmód    Ezen sokan fognak felháborodni: érkeznek a reklámok a ChatGPT-re

változás

hirdetés

reklám

ingyenes

felhasználó

openai

chatgpt

verzió

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Orbán Viktor országjárásának hétfői állomásán Kecskeméten mondott beszédet.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

VIDEÓ
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Apple bejelentette, hogy idén június 8. és 12. között rendezi meg éves fejlesztői világkonferenciáját (WWDC). A vállalat ezen az eseményen várhatóan bemutatja régóta várt mesterségesintelligencia-fejlesztéseit és az iOS 27 operációs rendszert - tudósított a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A technológia olyan gyorsan változik, hogy amit ma biztosnak látunk, az néhány hónap múlva már teljesen más képet mutathat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 05:30
Nagy harcban Siófok a varjakkal, de vesztésre áll
2026. március 24. 05:00
Drasztikus változások időjárásunkban
×
×