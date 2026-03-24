Ezen sokan fognak felháborodni: érkeznek a reklámok a ChatGPT-re

Az OpenAI a Criteo nevű reklámtechnológiai céget integrálta a hirdetési rendszerébe – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Ez a cég biztosítja a hirdetésvásárlás és a célzási optimalizáció infrastruktúráját az Egyesült Államokban a ChatGPT ingyenes, valamint Go verzióihoz. Az együttműködést a Criteo egy hó eleji közleményben már megerősítette.

A The Information értesülései szerint a Criteo 50 ezer és 100 ezer dollár közötti hirdetési keretösszeget javasol a partnereknek belépési küszöbként. Az OpenAI arra is felhívta a lehetséges hirdetők figyelmét, hogy növelhetik a megjelenések gyakoriságát a változatos szöveges és vizuális kreatív anyagok biztosításával, mivel ezek jobb kampányeredményekhez vezetnek.

A ChatGPT egyre népszerűbbé válásával az OpenAI folyamatosan keresi az újabb bevételi forrásokat. A generatív mesterséges intelligencia piacán egyre élesebb a verseny, ráadásul a számítási infrastruktúra fenntartási költségei is meredeken emelkednek. A vállalat mindezek miatt egyre inkább a bevételei diverzifikálására törekszik.