Esernyő és kisebb kabát, ezzel készüljünk! – Időjárás

Látszólag nem változik az időjárás csütörtökön sem, marad a borult idő, de a nagytérségi helyzet átalakulóban van, ennek köszönhetően a nyugati országrészben már csapadékra is számíthatunk, a keletre lévő anticiklon távolodik, a mediterrán ciklon pedig jön.

Az éjszakai, párás, felhős, borult éjszaka után (0-5 fok) előbb még igen hasonló lesz az idő a szerdaihoz, de a borult idő nem a derülés felé tendál – kivéve a keleti határon –, hanem az eső felé. A csúcshőmérséklet területi megoszlása is ennek megfelelően alakul 4 és 13 fok között.

A Dunától nyugatra tehát esni fog az eső.

A következő napokban is túlsúlyban lesznek a felhők, de a csapadék már nem lesz annyira jellemző.

Melegebb is lesz.