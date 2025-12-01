A szakértő figyelmeztet: tilos ezzel fűteni, komoly károkat is okozhat

Egy cserépkályha egész évben a ház egyik dísze lehet, azonban vannak nagyon fontos szabályok, amiket mindenképpen be kell tartani velük kapcsolatban – írja az atv.hu.

Ilyen például a kémény rendszeres ellenőriztetése, amit nem árt évente elvégeztetni. A kéményseprő szakemberek ingyenesen megteszik a szükséges műveleteket, elhárítják az esetleges dugulást, ellenőrzik, hogy a kürtő megfelelően húzza-e kifelé az égésterméket.

Emellett a fűtőanyagra is oda kell figyelni, ugyanis a rossz minőségű, vizes fából korom és kátrány szabadul fel, ami lerakódásokat képez – erre a Katasztrófavédelem is figyelmeztet.

De vannak egyéb, mindenképpen kerülendő anyagok is: nem szabad háztartási hulladékkal, szeméttel, festett vagy lakkozott fával fűteni, sőt a szakemberek a dióhéj elégetésétől is óva intenek, ugyanis az hirtelen termel akkora hőt, hogy akár tönkre is teheti a cserépkályhát.

Molnár Levente kályhásmester képet is közölt Facebook-oldalán egy olyan cserépkályháról, amit a beszórt dióhéj tett tönkre. „Ismét egy dióhéjjal fűtött kályhát vizsgáltam meg. Sajnos teljes átépítés a megoldás. Ne tegyen senki -még egy marékkal sem – a kályhába ebből a robbanószerből” – írja posztjában: