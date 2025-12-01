ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.55
usd:
327.29
bux:
110046.54
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Égő tűz egy kandalló, kályha vagy kemence égésterében.
Nyitókép: Unsplash

A szakértő figyelmeztet: tilos ezzel fűteni, komoly károkat is okozhat

Infostart

Van olyan anyag, amit ha például kis mennyiségben is a cserépkályhába teszünk, akár szét is repesztheti vagy robbanthatja azt.

Egy cserépkályha egész évben a ház egyik dísze lehet, azonban vannak nagyon fontos szabályok, amiket mindenképpen be kell tartani velük kapcsolatban – írja az atv.hu.

Ilyen például a kémény rendszeres ellenőriztetése, amit nem árt évente elvégeztetni. A kéményseprő szakemberek ingyenesen megteszik a szükséges műveleteket, elhárítják az esetleges dugulást, ellenőrzik, hogy a kürtő megfelelően húzza-e kifelé az égésterméket.

Emellett a fűtőanyagra is oda kell figyelni, ugyanis a rossz minőségű, vizes fából korom és kátrány szabadul fel, ami lerakódásokat képez – erre a Katasztrófavédelem is figyelmeztet.

De vannak egyéb, mindenképpen kerülendő anyagok is: nem szabad háztartási hulladékkal, szeméttel, festett vagy lakkozott fával fűteni, sőt a szakemberek a dióhéj elégetésétől is óva intenek, ugyanis az hirtelen termel akkora hőt, hogy akár tönkre is teheti a cserépkályhát.

Molnár Levente kályhásmester képet is közölt Facebook-oldalán egy olyan cserépkályháról, amit a beszórt dióhéj tett tönkre. „Ismét egy dióhéjjal fűtött kályhát vizsgáltam meg. Sajnos teljes átépítés a megoldás. Ne tegyen senki -még egy marékkal sem – a kályhába ebből a robbanószerből” – írja posztjában:

Kezdőlap    Életmód    A szakértő figyelmeztet: tilos ezzel fűteni, komoly károkat is okozhat

figyelmeztetés

veszély

katasztrófavédelem

szemét

tél

dió

fűtés

hideg

tűzifa

kályha

kandalló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

Agresszívebb fellépés jöhet a NATO részéről Moszkva ellen – „megelőző csapásról" beszél a katonai vezető.
 

Donald Trump: közel vagyunk, Oroszország szeretné befejezni a háborút

Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország

Túl egy újabb körön Washington és Kijev, itt tartanak

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat

Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat

Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hétfő reggel 9:30-tól a parlament költségvetési bizottsága hallgatja meg, szokásos éves meghallgatása keretében. A tárcavezető azzal kezdte, hogy a háború és a német gazdaság szenvedése nem segít a gazdaság növekedésén, valamint a költségvetés helyzetén, ezért a kormánynak aktívnak kell lennie és támogatnia a fogyasztás ösztönzésén keresztül a GDP növekedését. Ezért volt szükség a költségvetési hiány emelésére, de egyáltalán nem túlzott mértékben (mint Romániában), amit így szerinte a piac elfogadott, és elkerülhetőek a negatív hitelminősítői és uniós lépések. Szólt a bankok működéséről is, valamint a jegybank szerinte "erős szigort" folytató monetáris politikájáról.  A tárcavezető mellett jelen van a meghallgatáson az NGM részéről Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár, valamint Lóga Máté gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár és Fónagy János parlamenti államtitkár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Túl van a műtéten a magyar válogatott középpályása: elmondta, hogy van most

Túl van a műtéten a magyar válogatott középpályása: elmondta, hogy van most

Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

Anti-government demonstrators are likely to have been targeted with camite, our investigation finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 10:20
Mire kell figyelni gyertyagyújtásnál és a fadíszítésnél? – tűzvédelmi tanácsok advent idejére
2025. november 30. 06:00
Ónos esők is jönnek, durvul az időjárás
×
×
×
×