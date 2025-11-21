Már csak egy hetet kell kibírni, és újra lehet csúszkálni a Budapest Parkban

A téli időszakra újra korcsolyapályává változik a főváros legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye. A Budapest Park KoriParkja november 28-án nyitja meg kapuit.

A szervezők pénteki közleménye szerint minden eddiginél nagyobb alapterületű korcsolyapályával várják a látogatókat a Budapest Parkba, ahol több mint 2200 négyzetméteren lehet majd korcsolyázni. A pálya közepén ezúttal is ott fog állni a körbekorcsolyázható karácsonyfa, miközben a Park egész területe téli díszbe öltözik.

A Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló KoriPark új élményeket és látványelemeket is tartogat: még több fénnyel és új, extra fotószpotokkal készülnek, és egy UV-fényű élménypingpong is lesz. A látogatókat emellett forró italokkal, tematikus bulikkal, dj-szettekkel és családi programokkal várják.

A KoriPark február 1-ig lesz nyitva, további részletek a www.budapestpark.hu/hu/koripark-on találhatók.