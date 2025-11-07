ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.35
usd:
334.91
bux:
106933.5
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Viharfelhők Sátoraljaújhelyről fotózva 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Végre ott készül eső, ahol a legjobban kell - időjárás

Infostart / MTI

De pénteken azért még sokfelé a napsütés lesz az úr.

Pénteken még sokfelé lehet napütés, de aztán beborul az ég, és felhős, esős időre kell készülni a hétvégén. A hőmérséklet csúcsértéke 9-15 Celsius-fok között valószínű - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön adtak ki.

Pénteken a pára, köd fokozatosan feloszlik, de a déli tájak fölé alacsony szintű felhőzet érkezik, amely napközben tovább mozdul északnyugat felé, így a Dunántúlon már lesznek tartósabban felhős vidékek is. A napos időt követően estétől már a keleti országrészbe is vastagabb felhők érkeznek, helyenként már eső, zápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, Sopronnál olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 12 és 17 fok között várható, ennél hidegebb a tartósan felhős helyeken lehet.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósan párás marad a levegő. Délelőtt helyenként, főként a Tiszántúlon és északkeleten, délután már több helyen fordulhat elő eső, zápor. A légmozgás mérsékelt marad. Hajnalban általában 1-7 fok várható, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is lehet, míg kora délután 9-15 fok várható.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, a nap második felében azonban már némileg szakadozhat a felhőzet. Akár több helyen, de főleg a nap első felében eshet eső, záporeső. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum 4-10, a csúcsérték 8 és 14 fok között valószínű.

Kezdőlap    Életmód    Végre ott készül eső, ahol a legjobban kell - időjárás

időjárás

eső

felhő

ősz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: megjöttek a magyarok!

Orbán Viktor: megjöttek a magyarok!

A miniszterelnök tekintélyes magyar delegációval érkezett Washingtonba. Hankó Balázs máris elárult néhány részletet.
 

Orbán Viktor úton Washingtonba: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stabil negyedév az OTP-nél erős alapműködéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel

Stabil negyedév az OTP-nél erős alapműködéssel és kiegyensúlyozott növekedéssel

Az OTP erős, stabil harmadik negyedévet zárt. A profit szinten maradt az előző időszakhoz képest, miközben az alapbanki bevételek tovább nőttek és a hitelportfólió minősége is kedvező maradt. A lakossági hitelezés és a betétállomány tovább bővült, különösen több külföldi leánybanknál. A kockázati költségek csökkentek, a működés pedig kiegyensúlyozott maradt. A menedzsment a jelenlegi folyamatok alapján nem változtat a 2025-re vonatkozó tervein. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szorul a hurok az orosz gáz és olaj nyaka körül: ennek azért még lehet nagyon súlyos következménye

Szorul a hurok az orosz gáz és olaj nyaka körül: ennek azért még lehet nagyon súlyos következménye

Bulgária készül átvenni a Lukoil Burgas olajfinomítóját az amerikai szankciók miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Our job is only killing' - how Sudan's brutal militia carried out a massacre

'Our job is only killing' - how Sudan's brutal militia carried out a massacre

BBC Verify tracks how the RSF killed unarmed people in a massacre that humanitarian officials believe left 2,000 dead.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 05:24
Újra előkerülhetnek a napszemüvegek, szikrázó napsütés lesz ma
2025. november 5. 13:27
Egy magyarországi területre „légköri dugó” került
×
×
×
×