Bizarr részletek: emberi testrészeket gyűjtött, még holttesteket is kiásott a beteghordozó – 18+

A közlemény szerint a KR NNI kezdett nyomozásba, miután olyan információk birtokába jutottak, hogy az egyik budapesti kórházban dolgozó beteghordozó a munkahelyén és otthonában is emberi testrészeket tárol.

A nyomozás kiderítette, hogy a 30 éves budapesti férfi rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni.

A gyanú szerint emberi holttestrészekhez is hozzájutott egyrészt a munkahelyén, másrészt Szlovákiában, illetve magyarországi elhagyatott temetőkben ásott ki holttesteket.

Szenvedélyéről közvetlen környezetének – családtagjainak és barátainak is beszélt –, valamint fotókat is készített gyűjteményéről – írták.

A nyomozók június 17-én, Budapest II. kerületében fogták el a férfit, majd valamennyi hozzá köthető ingatlanban, illetve gépkocsijában is kutatást hajtottak végre: lefoglalták számítógépét, laptopjait, tabletjeit, mobiltelefonjait, SIM- illetve adatkártyáit.

Közölték azt is, hogy a kutatáskor preparált emberi arc, arcbőr, bőröndben tárolt csontok, egy komplett alsó lábszár, agy, kézfej, valamint koponyák és egy befőttes üvegből szív is előkerült. Az utóbbi testrésznél még vizsgálják, hogy emberi vagy állati eredetű-e, de ezen túl is minden lefoglalt maradványt igazságügyi szakértő fog megvizsgálni.

A férfi a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését, elmondta, hogy

különösen vonzódik az emberi testrészekhez, amikből különböző módokon ételt is készített már magának, és fogyasztott is ezekből.

A rendőrök a kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte bűnügyi felügyeletét.

Megjegyezték, hogy a nyomozóknak az is feladata lesz, hogy pontosan kiderítsék melyik testrész honnan származik. Ennek feltárását követően nem kizárt, hogy bővül a férfi terhére róható bűncselekmények köre.