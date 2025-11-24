ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.27
usd:
331.73
bux:
107705.75
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nemzeti dohánybolt bejárata a Mol Mozaik utcai töltőállomásán 2013. augusztus 2-án. A dohánybolt ezen a napon nyílt meg a jövő héten kezdődő Sziget fesztivál helyszíne közelében.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Éveken át sápolta egy idős asszony a dohánybolt bevételét

Infostart / MTI

Vádat emeltek egy dohánybolti eladóval szemben, aki több mint 30 millió forinttal károsította meg munkáltatóját - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.

A 61 éves büntetlen előéletű békéscsabai nő 2017 óta dolgozott az egyik békéscsabai dohányboltban. Az üzemeltető betéti társaság a dohánybolt készletének kezelésére egy olyan szoftvert használt, amely online és offline módon is kezeli a készletet.

A programban az ár jövedéki termék esetén nem módosítható, a nem hatósági áras termékek esetében pedig a cég képviselője volt jogosult az online felületen meghatározni a termékek árát. Az offline felületre a bolti eladók is jogosultak belépni, hogy a boltba érkező árukat a készletkezelő programban rögzítsék.

A terhelt munkaviszonya során felismerte, hogy amennyiben az offline felületen a nem hatósági áras árucikkek eladási árát jóval kevesebbre módosítja, mint amit a cég képviselője az online felületen meghatározott, a tényleges ár és a szoftverben módosított ár különbözetét a pénztárból készpénzben fel tudja venni.

2020 januárjától 2023 szeptemberéig az eladó a készletnyilvántartás adatait rendszeresen megváltoztatta:

A nem hatósági áras termékek eladását készpénzes fizetés esetén nem véglegesítette a beütést követően a pénztárgépbe, hanem azok árait a készletkezelő programban utólag csökkentette és a már alulárazott termékek árait rögzítette a pénztárgépbe.

A különbözetet pedig kivette a kasszából. Az okozott több mint 30 millió forintos kárból 550 ezret térített meg. A Békéscsabai Járási Ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabására tett indítványt jelentős kárt okozó információs rendszer felhasználásával folytatólagosan üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt.

Kezdőlap    Bűnügyek    Éveken át sápolta egy idős asszony a dohánybolt bevételét

békéscsaba

dohánybolt

börtönbüntetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mutatjuk, hol kell havazásra számítani

Mutatjuk, hol kell havazásra számítani

Az Északi-középhegységben lehet havas esőre, havazásra számítani - írja a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokk a Közel-Keleten: miközben a világ Ukrajnára figyel, brutális lépések történtek Izrael részéről

Sokk a Közel-Keleten: miközben a világ Ukrajnára figyel, brutális lépések történtek Izrael részéről

A 2024-es tűzszüneti megállapodás értelmében a Hezbollahnak ki kellett vonulnia Dél-Libanonból.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Updated peace plan could be a deal Ukraine will take - eventually

Updated peace plan could be a deal Ukraine will take - eventually

The proposed plan is said to have been significantly changed since Sunday - but key sticking points are likely to remain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 16:20
Kiderült, hova kerültek a Budapesten meggyilkolt japán édesanya gyerekei
2025. november 24. 09:48
Soha többé nem vezethet a halálos balesetet okozó pesti taxis
×
×
×
×