Hatalmas rendőri akció volt Kaposváron – képek

A közös nyomozócsoport az Eurojust és az Europol támogatásával, a cseh, a román és a moldovai hatóságok részvételével jött létre. A nyomozás során kiderült, hogy a bűnszervezet tagjai augusztusban Magyarországra helyezték át tevékenységük egy részét: egy kaposvári lakóingatlanban metamfetamin előállítására alkalmas laboratóriumot rendeztek be.

Az ingatlanban egy cseh nőt és férfit fogtak el európai elfogatóparancs alapján; a házkutatás során több, droggyanús szerrel szennyezett csomagolóanyagot, valamint a metamfetamin előállításához használt 26 kilogramm vegyi anyagot – többek között jódot, foszfort, foszforsavat és lúgokat – találtak és foglaltak le.

A nyomozás során egy másik, szintén Kaposváron található lakást is átkutattak, ahol kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket és mobiltelefonokat találtak. Az elfogott külföldi állampolgárok ellen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

A nemzetközi akció során a partnerországokban több illegális laboratóriumot is felszámoltak, valamint elfogták a bűnszervezet több tagját.