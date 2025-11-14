ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.72
usd:
331.06
bux:
107274.71
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
KR NNI: droglabort találtak Kaposváron, elfogtak két cseh állampolgárt
Nyitókép: police.hu

Hatalmas rendőri akció volt Kaposváron – képek

Infostart / MTI

A magyar rendőrök, nemzetközi akcióban, felszámoltak egy metamfetamin előállítására berendezett illegális laboratóriumot Kaposváron; az akció során elfogtak két cseh állampolgárt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

A közös nyomozócsoport az Eurojust és az Europol támogatásával, a cseh, a román és a moldovai hatóságok részvételével jött létre. A nyomozás során kiderült, hogy a bűnszervezet tagjai augusztusban Magyarországra helyezték át tevékenységük egy részét: egy kaposvári lakóingatlanban metamfetamin előállítására alkalmas laboratóriumot rendeztek be.

Az ingatlanban egy cseh nőt és férfit fogtak el európai elfogatóparancs alapján; a házkutatás során több, droggyanús szerrel szennyezett csomagolóanyagot, valamint a metamfetamin előállításához használt 26 kilogramm vegyi anyagot – többek között jódot, foszfort, foszforsavat és lúgokat – találtak és foglaltak le.

A rendőrök egy metamfetamin előállítására berendezett illegális laboratóriumot Kaposváron
A rendőrök egy metamfetamin előállítására berendezett illegális laboratóriumot fedeztek fel Kaposváron

A nyomozás során egy másik, szintén Kaposváron található lakást is átkutattak, ahol kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket és mobiltelefonokat találtak. Az elfogott külföldi állampolgárok ellen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

A metamfetamin előállításához használt 26 kilogramm vegyi anyagot - többek között jódot, foszfort, foszforsavat és lúgokat - találtak és foglaltak le a rendőrök.
A metamfetamin előállításához használt 26 kilogramm vegyi anyagot - többek között jódot, foszfort, foszforsavat és lúgokat - találtak és foglaltak le a rendőrök.

A nemzetközi akció során a partnerországokban több illegális laboratóriumot is felszámoltak, valamint elfogták a bűnszervezet több tagját.

Kezdőlap    Bűnügyek    Hatalmas rendőri akció volt Kaposváron – képek

kábítószer

metamfetamin

droglabor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszahúzták a forintot

Visszahúzták a forintot

Pénteken reggel stabil volt a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben, majd délelőtt mérsékelten gyengülni kezdett. Orbán Viktor miniszterelnök egy spekulációs támadás lehetőségéről beszélt, amely a forintot érintheti. Szavai szerint ezért kell Magyarországnak a védőpajzs. Délután hullámvasútra került a forint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem autósok: fennakadások várhatóak a főváros mellett, jobb előre megtervezni az utazást

Figyelem autósok: fennakadások várhatóak a főváros mellett, jobb előre megtervezni az utazást

Az M0 autóúton az M5 autópálya irányából az M1 autópálya irányába, csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom szombaton.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Six people are killed in Kyiv, and Ukraine targets one of Russia's biggest oil ports on the Black Sea coast.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 16:30
Feszítővassal fosztogatta az automatákat
2025. november 14. 14:07
Felkavaró részletek a szolnoki gyilkosságról
×
×
×
×