Többnapos ámokfutást rendezett Pomázon a sorozatbetörő

A szentendrei rendőrök elfogták azt a 28 éves férfit, aki betört több pomázi házba – írja beszámolójában a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A gyanú szerint H. Márk idén július 20-án délután betörte egy pomázi ház bejárati ajtaján az ablakot, majd benn kutatni kezdett. Mintegy százezer forintnyi zsákmánnyal távozott volna, a házból kézi szerszámgépeket akart magával vinni, de mikor indulni akart, hazaért a tulajdonos.

Vitatkozni, majd dulakodni kezdtek, lécekkel és lapáttal estek egymásnak, a besurranó végül zsákmány nélkül menekült el.

Majdnem három hónap telt el a következő akcióig. A férfi október 14-én gázcsöveket tépett le egy üzletház faláról.

Október 26-án este egy családi ház kerítését vágta ki, majd több helyen lefeszítette az épület hátsó falán lévő réz gázvezetékeket, és kettőt magával vitt. Még aznap egy játszótér melletti nyitott mosdóban egy piszoárt tört össze, majd leszerelte a vízvezetéket, a mosdókagylót, a csapot pedig elvitte. Ezt követően egy alagsori tárolóba is betört, ablakot zúzott, ajtót tört be, de üres kézzel távozott.

Másnap sem hagyott fel a bűnözéssel. Egy családi ház garázsába jutott be, ahol eszközöket szedett össze, ám a tulajdonos rajtakapta. Ijedségében egy akkumulátoros sövénynyírót, valamint egy kulcskészletet vett magához, és elmenekült. Harmadnap ismét betört egy lakóházba, ahonnan bizsukat, pénzérméket és egy mobiltelefont lopott el. Estére egy ház falának támasztott kerékpárt is elemelt.

A helyi járőrök aznap, az utolsó két bűncselekmény elkövetése után nem sokkal fogták el a férfit.

A Szentendrei Rendőrkapitányság üzletszerűen elkövetett lopás miatt indított ellene eljárást. Őrizetbe vették H. Márkot, kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.