Megtámadta a segítségére érkező mentőst egy idős férfi

A Siófoki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy hetvenes éveiben járó férfival szemben, aki előbb megütötte, majd megrúgta a segítségére siető mentőápolót – írja sajtóközleményében a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint 2025 februárjában az erősen ittas állapotban lévő vádlott rosszulléte miatt riasztották a mentőket Siófokon. A mentősök, köztük a mentőápolóként dolgozó sértett a helyszínen megkezdték az idős férfi ellátást, aki

az esetkocsiban hirtelen agresszívé vált, és megütötte a tőle adatokat kérő sértett alkarját, miközben trágár szavakkal szitkozódva kiabált.

A mentősök rendőri segítséget kértek a helyszínre, akiknek a jelenlétében a sértett végül meg tudta vizsgálni a vádlottat, és a férfi kórházba szállítása mellett döntött. Az induláskor azonban a vádlott a biztonsági övet megpróbálta kikapcsolni, majd hirtelen nagy erővel combon rúgta a mentőápolót, aki ennek következtében hátraesett a mentőautóban.

A gépkocsivezető ekkor rögtön segítséget kért a még mindig a közelben tartózkodó rendőröktől, akiknek a felügyelete mellett végül kórházba szállították az ittas férfit.

Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.