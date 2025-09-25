Baj volt a permetezéssel, lecsapott a Készenléti Rendőrség

A KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálata a légtér védelmében idén célul tűzte ki, hogy nagyobb hangsúlyt fektet a lajstromozásra nem kötelezett repülőeszközök ellenőrzésére. Ennek két oka van: egyrészt a repülést érintő jelentős jogszabályváltozások, másrészt a repülőeszközöket használók számának növekedése, amivel párhuzamosan a légtérsértések is megnövekedtek. Ezért az elmúlt hónapokban a készenléti rendőrök fokozták jelenlétüket a repülőterek környékén – írja beszámolójában a Készenléti Rendőrség.

A helikoptervezető és a fedélzeti szolgálattevő a Zala Vármegyei Rendőr-főkaptányság forgalom-ellenőrző alosztályvezetőjével kiegészülve nemrég Zala vármegye területén hajtott végre légirendészeti ellenőrzést, támogatva ezzel a zalai rendőrök közterületi szolgálatát. Nagykanizsa felé repülve arra figyeltek fel, hogy Csapi külterületén egy férfi drónnal permetez. Mikor leszálltak hozzá,

kiderült, hogy nem volt engedélye a növényvédelmi szer kijuttatásához, ráadásul a Mydronespace applikáción sem jelentette a repülést.

A szabályszegések miatt közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeztek vele szemben a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

Ezután a rendőrök egy vitorlázó repülőgépet és a benne ülő két személyt ellenőrizték. Ezúttal a pilóta és a növendéke papírjai is rendben voltak, ahogy a repülőé is.

A pilóta és az operátor az alosztályvezetővel együtt aznap még a zalacsányi és a cserszegtomaji repülőtereket is górcső alá vették. Hiányosságot ott sem tapasztaltak. Az ellenőrzött személyeket minden esetben tájékoztatták a vonatkozó jogszabályi előírásokról, kiemelten kezelve a természetvédelmi szabályozást, valamint a repülőtér területén tartózkodás rendjére vonatkozó rendelkezéseket.

A légtérhasználókkal szembeni intézkedések célja a légi közlekedésre vonatkozó szabályok betartatása, és ezzel az egyre biztonságosabb környezet megteremtése a repülőtársadalom számára. Hasonló ellenőrzésekre a jövőben is számítani lehet – írja a beszámoló végén a Készenléti Rendőrség.