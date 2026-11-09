Balatoni fejlesztéseket jelentett be Vitézy Dávid

A közlekedési és beruházási miniszter posztjában azt írta, Keszthely a Balaton nyugati medencéjének legnagyobb városa, az egész térség egyik legfontosabb turisztikai központja, ennek ellenére a város közúti megközelítése nem megfelelő.

Az M76-os gyorsforgalmi útról érkező forgalom Fenékpusztánál a 71-es főútra terelődik, ahol különösen a turisztikai szezonban jelentős torlódások alakulhatnak ki; ezen szeretnének változtatni egy új, közvetlenebb közúti kapcsolat kialakításával – tette hozzá.

Kifejtette, megkezdik a mintegy 7 kilométer hosszú, kétszer egysávos, igény szerint bővíthető út tervezését, amely az M76-os jelenlegi végcsomópontját részben új nyomvonalon kötné össze a 75-ös főúttal.

Az új kapcsolat gyorsabb és biztonságosabb eljutást biztosíthat Keszthely felé, miközben tehermentesítené a 71-es főút fenékpusztai szakaszát, amelynek felújítását is tervezik.

A miniszter közölte, a 76-os főút felújítását is előkészítik a Fenékpuszta-Sármellék csomópont közötti szakaszon.

Ez nemcsak Keszthely elérését segítené, hanem gyorsabb eljutást biztosítana Zalaegerszeg irányába is, ugyanis a félbehagyott M76-os és 760-as főút között teremtene új, gyorsabb kapcsolatot

– írta Vitézy Dávid.

Fontosnak nevezte, hogy a Kis-Balaton védelme miatt kötik be észak felé a 760-as főútba az M76-os korábban elkészült csonkját, és nem viszik tovább a gyorsforgalmi utat Sármellék felé, amely jelentős környezeti károkat okozna.

A miniszter kitért arra, három fontos kerékpáros kapcsolat tervezését is elindítják: a Fenékpuszta és Sármellék közötti kerékpáros összeköttetést, a Festetics-major környezetének kerékpárút-fejlesztéseit, valamint a Balatoni Bringakör Keszthely és Vonyarcvashegy közötti szakaszának korszerűsítését.

Vitézy Dávid közölte: a Balaton közlekedésének fejlesztésénél fontosnak tartják, hogy valamennyi közlekedési mód használatát segítsék, miközben ezek a fejlesztések javítják a helyben élők mindennapi közlekedését, a térség megközelíthetőségét, egyúttal a turizmus élénkítését is elősegítik.