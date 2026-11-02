Roller akkumulátora miatt gyulladt ki egy lakás Budapesten

Elektromos roller akkumulátora kapott lángra egy budapesti társasház negyedik emeleti lakásában, az V. kerületi Veres Pálné utcában. A tűz mintegy négy négyzetméteren terjedt tovább, az akkumulátor mellett a környező berendezési tárgyak is lángra kaptak – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése alapján az Index.

A hivatásos tűzoltók viszonylag rövid idő alatt, vízsugár segítségével fékezték meg a lángokat, majd pedig megkezdték a lépcsőház és a lakások átszellőztetését. A beavatkozás idejére a negyedik emeletről 13 lakót kísértek le.

A lakóknak nem kellett az utcán várakozniuk, az átszellőztetési munkálatok idejére az alsóbb emeleteken élő szomszédaiknál kaptak ideiglenesen helyet.