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Elektromos rolleres várakozik az utcán.
Nyitókép: Getty Images/eclipse_images

Roller akkumulátora miatt gyulladt ki egy lakás Budapesten

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A meghibásodott akkumulátor miatt több négyzetméteres kiterjedésű tűz alakult ki az V. kerületi lakásban. Tizenhárom embernek kellett elhagynia miatta az otthonát.

Elektromos roller akkumulátora kapott lángra egy budapesti társasház negyedik emeleti lakásában, az V. kerületi Veres Pálné utcában. A tűz mintegy négy négyzetméteren terjedt tovább, az akkumulátor mellett a környező berendezési tárgyak is lángra kaptak – írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése alapján az Index.

A hivatásos tűzoltók viszonylag rövid idő alatt, vízsugár segítségével fékezték meg a lángokat, majd pedig megkezdték a lépcsőház és a lakások átszellőztetését. A beavatkozás idejére a negyedik emeletről 13 lakót kísértek le.

A lakóknak nem kellett az utcán várakozniuk, az átszellőztetési munkálatok idejére az alsóbb emeleteken élő szomszédaiknál kaptak ideiglenesen helyet.

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Kezdőlap    Belföld    Roller akkumulátora miatt gyulladt ki egy lakás Budapesten

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