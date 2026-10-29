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Nyitókép: Mikhail Yakovlev/Getty Images

Megötszörözi az útfelújításokra jutó összeget a kormány

Infostart

Ötszörösére növelik az országos közúthálózat felújítására fordítható forrásokat: az eddigi évi 20 milliárd forint helyett jövőre 100 milliárd forint jut erre a célra – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid Facebook-posztja szerint a 31 ezer kilométeres országos közúthálózat több mint fele felújításra szorul.

Emellett a Magyar Közút működtetési és karbantartási forrásait is 30 százalékkal, 106-ról 136 milliárd forintra emeljük,

és új munkagépek beszerzésével erősítjük a társaság saját kapacitásait. A következő évek egyik legfontosabb feladata az évtizedes lemaradás behozása – hangsúlyozta.

A minszter azt is bejelentette, hogy öt régóta várt közútfejlesztés előkészítésének megindításáról döntött a kormány. Mint írja, az előző kormány közlekedéspolitikájában háttérbe szorult a meglévő főúthálózat fenntartása és fejlesztése a látványos gyorsforgalmi beruházások és a Mészáros-féle MKIF-koncesszió több tízezer milliárdos hosszú távú kötelezettségei mellett. Mint írja, „ezt mi sem mutatja jobban, hogy idén a Magyar Közút mindössze mintegy 20 milliárd forintot fordíthat az utak felújítására. Ez tarthatatlan aránytalanság: közben települések belterületén dübörög az átmenő forgalom, sorompóknál állnak az autók, elmaradt útfejlesztések nehezítik a mindennapokat.”

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a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
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