Az írták, az egyetemi tanár neve egybeforrt a magyarországi érsebészet és a vér áramlási tulajdonságait, deformációs jellemzőit tanulmányozó orvostudományi és biofizikai szakág, a hemoreológia modernizációjával.

Kollár Lajos Magyarországon elsőként vezetett be számos éren belüli, érben végzett úgynevezett endovaszkuláris és hibrid műtéti eljárást, megszervezte a pécsi hemoreológiai laboratóriumot, miközben intézményvezetőként évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a dél-dunántúli betegellátás irányításában - tették hozzá.

Kollár Lajos korábban a PTE Klinikai Központjának főigazgatói és a sebészeti tanszék igazgatói tisztségét is betöltötte,

2022-ben megválasztották a konzervatív polgári eszméket képviselő Professzorok Batthyány Köre elnökévé,

2025-ben újraválasztották - jegyezték meg.

Jelezték, munkásságáért megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, a Pro Humanitate Baranya díjat és a Tüke-emlékérmet. Személyében nemcsak a nemzetközi hírű sebészt és kutatót, hanem kiváló mentort, nagy hatású vezetőt és melegszívű kollégát gyászolnak - olvasható a bejegyzésben.

Hozzáfűzték, a PTE Kollár Lajost saját halottjának tekinti.

Az orvosprofesszor korábban a Magyar Vitorlás Szövetség elnökeként is dolgozott. A szervezet Facebook-oldalán azt írta, a szombaton hajnalban elhunyt Kollár Lajos elnöksége alatt a hazai vitorlássport új korszakba lépett: elkötelezett munkával alapozta meg a szövetség szakmai és pénzügyi stabilitását, valamint az utánpótlás- és az olimpiai versenysport számos történelmi sikerét.