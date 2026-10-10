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Radnóti Miklós emléke Szentkirályszabadján.
Nyitókép: Forsthoffer Ágnes/Facebook

Forsthoffer Ágnes egy tragikus sorsra emlékezett – képek

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Radnóti Miklós Szentkirályszabadján írta meg utolsó versét.

Szentkirályszabadja méltón ápolja Radnóti Miklós emlékét – írja közösségi oldalán a házelnök, aki részt vett az idei rendezvényen.

A költő 1944. október 31-én ezen a településen írta meg utolsó versét, a Razglednicák 4. részét.

Erre emlékezve minden októberben általános és középiskolás tanulók tartanak gyalogos emlékmenetet Veszprémből Szentkirályszabadjára – olvasható Forsthoffer Ágnes bejegyzésében.

A mostani ünnepen polgármester asszony köszöntője után Radnóti legszebb versei hangzottak el - fogalmaz a házelnök.

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