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Esernyős lány a Duna budai oldalán sétál az esőben.
Nyitókép: Getty Images/martin-dm

Áztató eső: itt a szombat-vasárnapi menetrend, hova mikor érkezik a csapadék

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Az ország több pontján érkezhet kiadósabb eső szombaton este, éjszaka. A Dunántúl déli, délkeleti felén és Bács-Kiskun megyében 20 milliméternél is több eshet, az ország döntő részén 10 millimétert meghaladó mennyiség valószínű.

Mint a a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton írta, délnyugat felől mediterrán ciklon érkezik a Kárpát-medence térségébe, így a hétvégén összességében szinte országszerte számítani lehet csapadékra. Szombaton napközben délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, még nem nagy mennyiségben, és estig a keleti megyékben még nem is várható csapadék.

Az eső zöme estétől érkezik, előbb a Dunántúlon és a középső tájakon, majd keletebbre is elered az eső.

A csapadékzóna vasárnap reggelre a Dunántúlt már jórészt elhagyja kelet felé, és vasárnap reggel, délelőtt a Dunától keletre is gyorsan gyengül a csapadék intenzitása.

Az északkeleti megyékben szűnhet meg legkésőbb, vasárnap késő délutánra az eső.

A csapadék nagy része az esti, éjszakai órákban hullik le, és a jelenlegi előrejelzések alapján az ország döntő részén 10 millimétert meghaladó csapadék valószínű, de kiemelten a Dunántúl déli, délkeleti felén és Bács-Kiskun megyében megyényi átlagban 20 millimétert meghaladó mennyiség is összegyűlhet.

Ugyanakkor a Rábától nyugatra, kiemelten az északnyugati határaink közelében várhatóan maradnak majd csapadékmentes területek. A csapadék várható mennyisége főként a keleti megyékben bizonytalanabb. Közölték azt is, a csapadék túlnyomó része eső formájában érkezik, így a talajokban jól hasznosulhat, éjszaka azonban egy-egy beágyazott zivatar kialakulása a délkeleti tájakon nem kizárt.

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