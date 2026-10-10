ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.02
usd:
325.87
bux:
141671
2026. október 10. szombat Gedeon
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
illusztráció
Nyitókép: pexels.com

A palackok után jön az ételdoboz visszaváltása?

Infostart / InfoRádió

Az ételdobozoknál is be kell vezetni a visszaváltó rendszert – írja a Körkörös.hu . A környezetvédelmi tematikájú lap szerkesztője szerint egy dél-koreai kutatás alapján sikeresen lehetne működtetni ezt a rendszert Magyarországon is, ha a fenntarthatóság és a komfort biztosítva van a fogyasztók számára. Szunyogh Gábor az InfoRádióban beszélt az érdekes kezdeményezésről.

Szunyogh Gábor elmondta: a dél-koreai kutatás alapján 24 használat után már megtérül a rendszer. Hozzátette: egy másik érdekes számot is meg lehet említeni, ez pedig azt mutatja, hogy 4,6-szor kell használni az edényt ahhoz, hogy kiváltsa az üvegházhatású gáz kibocsátása szempontjából az egyszer használatos alternatívát.

„Az újrafelhasználható edény nem attól fenntartható, hogy újrafelhasználhatónak nevezzük, ugyanis valóban sokszor kell használni és a felhasználóknak megfelelő visszavételi pontokat kell biztosítani”

– hangsúlyozta a szerkesztő.

Kiemelte: a Körkörös.hu cikkében feldolgozva a témát rámutattak, hogy a dél-koreaiak azt nézték, hogy hány alkalom kell ahhoz, hogy megérje körforgásban tartani az edényeket. Ugyanakkor a magyar vonatkozás azt vizsgálta, hogy mi motiválja az embereket. Kiderült: a

  • logisztika
  • a kényelem
  • és a bizalom

rendkívül fontosak.

Arról is beszélt, hogy korábban Magyarországon ennek remek előzményei voltak, de nem váltak be.

„A REpont olyan rutint indított be az emberekben, hogy már gyűjtik a műanyagokat és leadják a REpont automatákban. A másik, hogy az európai törvényhozásban idén augusztusban vezettek be egy új rendeletet, melynek értelmében az éttermeknek és az élelmiszert forgalmazó vállalatoknak bizonyos százalékban biztosítaniuk kell a visszaválthatóság lehetőségét” – fogalmazott Szunyogh Gábor.

Rámutatott:

számos kutatás jelenik meg arról, hogy az egyszer használatos műanyagok jelentik a legnagyobb környeztvédelmi problémát, ráadásul a tengerekben úszó szigetek jelentős része ilyen anyagokból áll.

„Elindult egy olyan folyamat, hogy az edényvisszaváltásban is elkezdhessünk gondolkozni egy ilyen rendszerben” – szögezte le.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A palackok után jön az ételdoboz visszaváltása?

környezetvédelem

étel

visszaváltó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid: Budapest végre kifizetheti a tartozásait, vége a főváros és a kormány közötti politikai háborúskodásnak

Vitézy Dávid: Budapest végre kifizetheti a tartozásait, vége a főváros és a kormány közötti politikai háborúskodásnak
A főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Azt is hozzátette: a főváros egyenlege így sokkal többel javul, nem csak a 120 milliárd állami támogatás és a befizetendő szolidaritási adó különbözetével, hiszen így „a több tízmilliárd normatívát megkapja a főváros, és nem vonja le a Kincstár az adótartozás fejében, mint az eddigi években. Például a BKK vagy az idősotthonok normatíváját.”
 

Karácsony Gergely az InfoRádió Arénájában: a jó egyezség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott

Török Gábor szerint Karácsony Gergely gyengült a megállapodással, a Tisza már a 2029-es főpolgármester-választáson gondolkodhat

Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”

Rendkívüli Fővárosi Közgyűlés összehívását sürgetik kerületi polgármesterek

Megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump az orosz gázszállításokról, Zelenszkij szerint ez beruházás a háborúba

Megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump az orosz gázszállításokról, Zelenszkij szerint ez beruházás a háborúba

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel több százezer tonna gázolaj szállításáról az amerikai és a világpiacra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ez „beruházás a háborúba”, nyilvánvaló gyengeség, ami után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont.
 

Vlagyimir Putyin meglepő dolgot közölt Donald Trumppal másfél órás beszélgetésükön

Donald Trump kiakadt „két háború lezárásának küszöbén”, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump alkut kötött Oroszországgal, a németek viszont nem kérnek belőle

Trump alkut kötött Oroszországgal, a németek viszont nem kérnek belőle

A német szövetségi kormány fenntartja az Oroszország elleni szankciókat, és európai partnereivel további büntetőintézkedéseken dolgozik, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az orosz dízelüzemanyag-szállításokról szóló megállapodást - közölte Stefan Kornelius német kormányszóvivő szombaton Berlinben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Autósok, figyelem! Megszűnnek Ausztriában a szélvédőre ragasztható autópálya-matricák, így kell fizetni 2027-től

Autósok, figyelem! Megszűnnek Ausztriában a szélvédőre ragasztható autópálya-matricák, így kell fizetni 2027-től

Végleg búcsút mondhatunk a szélvédőre ragasztható osztrák autópálya-matricáknak.

BBC
Business Sport Travel Science
Police crack down on 'cockroach' protest in Delhi as group says leaders detained

Police crack down on 'cockroach' protest in Delhi as group says leaders detained

Tens of thousands of security personnel have been deployed as demonstrators call for electoral reforms and the resignation of India's election chief.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 10. 13:45
Tízpontos terv jön a magyar oktatásban, elkészült a javaslat
2026. október 10. 13:15
Megkérdezik a betegeket is: szemléletváltás az egészségügyben, Hegedűs Zsolt részleteket árult el
×
×