Lemondott a GVH elnökhelyettese

Lemondott Bak László, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökhelyettese – számolt be róla az mfor.hu.

A személyi változás a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben olvasható. Az elnökhelyettes távozását Rigó Csaba Balázs elnök javaslatára Baka András államfő állapította meg. Bak László elnökhelyettesi megbízatása november 27-én szűnik meg.

A távozó elnökhelyettes 2004-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2009-ben jogi mesterfokozatot szerzett a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität jogi karán, majd 2014-ben elvégezte a King’s College London Egyetem versenyjogi posztgraduális képzését. 2010-ben, ügyvédi tevékenységének befejezését követően kezdte pályafutását a GVH-ban, ahol több szervezeti egységen, különböző munkakörben szerzett tapasztalatokat: kezdetben kabinetfőnökként dolgozott, 2014-től a GVH bírósági képviseletét irányította, 2015 márciusa óta pedig a Jogi Irodát vezette. 2016. novemberétől volt a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese – foglalta össze a lap.