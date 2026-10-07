Társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem fulladás és belső sérülés veszélye miatt

Súlyos fulladás- és belső sérülésveszély miatt visszahívták a MAGNETIC - BLACK STONES elnevezésű mágneses társasjátékot – közölte szerdán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A veszélyről az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatta a magyar hatóságot. A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető.

A hatóság kéri, hogy aki a holland online forgalmazó: Cosme International V.O.F. (www.drogisterijplus.nl) internetes oldalán vásárolt a termékből, azt azonnal vegye el a gyermek elől és ne használják tovább.

Ugyanis a játékban található kisméretű, a megengedett értéknél tizennégy-tizenötször erősebb mágnesek lenyelés esetén a bélfalon keresztül egymást vonzva bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt okozhatnak – ismertette közleményében az NKFH.