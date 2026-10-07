Újabb titkos kormányhatározatokat tesz elérhetővé a kormány

A klinikák államosítási terveivel a nyilvánosság 2019 decemberében szembesülhetett, amikor váratlanul megjelent egy döntés a Magyar Közlönyben, ami alapján hat meddőségi centrumot vontak állami irányítás alá. A terv egyes részeit már 2018-ban tárgyalta a kormány – áll a Kormányzati Kommunikáció közleményében.

Mint írták, az államosítási döntés után három nem állami klinika működött tovább az országban. 2021 júniusában viszont olyan törvényt fogadott el az Országgyűlés, ami betiltotta ezen intézmények működését 2022-től. A következő hónapokban három magánklinikából egy szintén állami fenntartásba került, kettő működése viszont a törvény értelmében ellehetetlenült. Mint a most nyilvánosságra hozott titkos döntésekből látható, a kormány már 2020-ban, a működésüket ellehetetlenítő törvény benyújtása előtt tárgyalt arról, hogy megszerezze a maradék három klinikát.

2022 júliusától életbe lépett az új rendszer, azóta asszisztált reprodukciós kezelésre csak állami intézményben van lehetőség Magyarországon. A most nyilvánosságra hozott határozatok az ebben a folyamatban hozott, mindeddig titkosított döntéseket tartalmazzák.

A 3000-es kormányhatározatok eredeti rendeltetése az, hogy valóban érzékeny, például nemzetbiztonsági vagy honvédelmi információkat tartalmazó kormánydöntések ne kerülhessenek nyilvánosságra. A mostani felülvizsgálat azonban azt mutatja, hogy az elmúlt 16 évben ezt az eszközt olyan ügyek elrejtésére is használták, amelyek esetében a titkosság fenntartása már nem indokolható.

Közölték: a Miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év háromezres kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti azt. A valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását.

Az eddig nyilvánosságra hozott 3000-es határozatok itt találhatók.