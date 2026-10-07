Októberben négy napon a délutáni és az esti órákban kiképzési gyakorlatot tart a kecskeméti repülődandár, ezért a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatásra lehet számítani számos település környékén – közölte a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár a közösségi oldalán.

A tájékoztatás szerint a pilóták október 7-én és 8-án 13 óra és 21 óra 30 perc között, majd október 13-án és 15-én 14 óra és 21 óra 30 perc között hajtják végre repülési feladataikat. A gyakorlat célja a pilóták képzettségének fenntartása, valamint a légtérvédelem folyamatos biztosítása.

A gyakorlat idején Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatád, Kadarkút, Kaposvár, valamint Veszprém térségében a megszokottól eltérő, nagyobb zaj- és hanghatásra lehet számítani – jelezték.