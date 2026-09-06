Sajtóértesülés a Pénzügyminisztérium tervezett létszámleépítéséről

A feltételezett intézkedésekkel kapcsolatban a lap írásban megkereste a Pénzügyminisztériumot, kérdezve az állománygyűlés összehívásáról, a létszámcsökkentés mértékéről és annak okairól, azonban a cikk megjelenéséig nem érkezett hivatalos válasz vagy cáfolat a tárcától.

A lap felidézte, hogy a szaktárca augusztus végén mutatta be a 2026-os költségvetés módosításának tervezetét, amelynek keretében a kormányzati kommunikáció szerint a takarékosabb állami működés elérése érdekében további 300 milliárd forintos megtakarítási csomagot készítenek elő az év utolsó hónapjaira.

Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy a tervezett létszámleépítés ennek a takarékossági intézkedéssorozatnak a része-e.