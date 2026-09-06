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Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Sajtóértesülés a Pénzügyminisztérium tervezett létszámleépítéséről

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A Világgazdaság értesülései szerint rendkívüli állománygyűlést tarthatnak a Pénzügyminisztériumban, ahol jelentős létszámcsökkentést jelenthetnek be a dolgozóknak. A lap nem hivatalos forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a leépítés a tárca állományának 20–25 százalékát is érintheti, elsősorban a költségvetési szakterületen.

A feltételezett intézkedésekkel kapcsolatban a lap írásban megkereste a Pénzügyminisztériumot, kérdezve az állománygyűlés összehívásáról, a létszámcsökkentés mértékéről és annak okairól, azonban a cikk megjelenéséig nem érkezett hivatalos válasz vagy cáfolat a tárcától.

A lap felidézte, hogy a szaktárca augusztus végén mutatta be a 2026-os költségvetés módosításának tervezetét, amelynek keretében a kormányzati kommunikáció szerint a takarékosabb állami működés elérése érdekében további 300 milliárd forintos megtakarítási csomagot készítenek elő az év utolsó hónapjaira.

Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy a tervezett létszámleépítés ennek a takarékossági intézkedéssorozatnak a része-e.

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Kezdőlap    Belföld    Sajtóértesülés a Pénzügyminisztérium tervezett létszámleépítéséről

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GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
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Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
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