Már képviselő-testületi ülésen is szó volt a Duna kényszerű kotrásáról

A Pest vármegyei gödi rév kishajókikötőjénél a Duna folyamatos alakítása és a szárazság miatt benyúló zátonyok, földnyelvek keletkeztek, amelyeket augusztus közepe óta mederkotrással próbálnak elhárítani.

Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere elmondta: bár a kishajó és a komp sok manőverezéssel jelenleg is ki tud kötni, a zavartalan közlekedéshez még egy benyúló földnyelv további bontására van szükség – írja a hellogod.hu.

A hatályos jogszabályi előírások értelmében a kotrás során kitermelt mederanyagot nem lehet elszállítani, azt a folyó medrében kell tartani.

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A szakemberek a kitermelt agyagos réteget a magasabb vízállások és árvizek esetén megerősítésre szoruló partszakaszokon terítik el, így a munkálatok egyúttal a partvonal védelmét is szolgálják.