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Kotorták a Dunát Gödnél.
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Már képviselő-testületi ülésen is szó volt a Duna kényszerű kotrásáról

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Az utóbbi időszakban tapasztalható rendkívül alacsony vízállás komoly kihívások elé állítja a dunai vízi közlekedést: Budapestnél mindössze 20–30 centiméter körül alakul a vízszint. A sekély meder miatt több szakaszon is helyi beavatkozásokra van szükség a hajózóút és a révátkelők működőképességének fenntartásához.

A Pest vármegyei gödi rév kishajókikötőjénél a Duna folyamatos alakítása és a szárazság miatt benyúló zátonyok, földnyelvek keletkeztek, amelyeket augusztus közepe óta mederkotrással próbálnak elhárítani.

Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere elmondta: bár a kishajó és a komp sok manőverezéssel jelenleg is ki tud kötni, a zavartalan közlekedéshez még egy benyúló földnyelv további bontására van szükség – írja a hellogod.hu.

A hatályos jogszabályi előírások értelmében a kotrás során kitermelt mederanyagot nem lehet elszállítani, azt a folyó medrében kell tartani.

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A szakemberek a kitermelt agyagos réteget a magasabb vízállások és árvizek esetén megerősítésre szoruló partszakaszokon terítik el, így a munkálatok egyúttal a partvonal védelmét is szolgálják.

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Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
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