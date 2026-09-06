18 éves kosárlabdázó lány vérzett el a műtőasztalon

Az elhunyt beteg édesanyjának tájékoztatása szerint az első műtétet követően láz és mellkasi folyadékgyülem jelentkezett a lányánál, majd a lemez elmozdulása miatt döntöttek a műtéti eltávolítás mellett.

A második beavatkozás során azonban a műtőasztalon sérült meg a lány szíve, aminek következtében a beteg elvérzett. A család a történtek tisztázása érdekében feljelentést tett a rendőrségen – írja a szon.hu az RTL riportja alapján.

Dr. Kostyál László Csaba, a kórház megbízott főigazgatója elmondta, hogy az intézményben több mint harminc éve végeznek ilyen jellegű beavatkozásokat, és eddig több mint 700 hasonló műtétet hajtottak végre súlyos komplikációk nélkül.

A főigazgató tájékoztatása szerint az intézményben belső vizsgálat indult a tragédia pontos okainak és az esetleges felelősség tisztázására, amely várhatóan néhány hetet vagy egy-két hónapot vesz igénybe.