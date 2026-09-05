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Budapest, 2022. január 1. A korábban a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) által üzemeltetett TIT Budapesti Planetárium épülete a Népligetben. Az 1977-ben átadott színházszerû intézmény, mely elsõsorban a csillagászati témájú ismeretterjesztés, oktatás és szórakoztatás céljait szolgálta és 40 évig folyamatosan mûködött, 2017. június 17-én tartotta utolsó elõadását az épület romló állapota miatt. Azóta az intézmény zárva tart. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Feltámasztanák a budapesti Planetáriumot, megvan az első lépés

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Újra megnyithatják a Népligetben található Planetáriumot, miután a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvényjavaslatot nyújtott be az intézmény vagyonkezelői jogának átruházásáról – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A tárcavezető szerint a Planetárium az elmúlt években fokozatosan leromlott, miközben a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak sem forrása, sem megfelelő kapacitása nem volt az épület fenntartására és fejlesztésére.

A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelői jog a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet, ami megnyithatja az utat az épület felújítása és újranyitása előtt.

Vitézy közlése szerint az elmúlt hetekben a Tudományos és Technológiai Minisztériummal közösen több nemzetközi példát is megvizsgáltak, és több fejlesztési tervet dolgoztak ki. A cél, hogy a Planetárium új formában és tartalommal, de továbbra is a tudományos ismeretterjesztést szolgálva működjön újra. A tervekben a több évtizedes Zeiss vetítőberendezés megőrzése is szerepel.

A miniszter szerint ezzel megtették az első lépést a Planetárium újraélesztése felé, de a teljes felújításig még hosszú út áll előttük.

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