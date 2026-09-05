Feltámasztanák a budapesti Planetáriumot, megvan az első lépés

A tárcavezető szerint a Planetárium az elmúlt években fokozatosan leromlott, miközben a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak sem forrása, sem megfelelő kapacitása nem volt az épület fenntartására és fejlesztésére.

A javaslat elfogadása esetén a vagyonkezelői jog a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülhet, ami megnyithatja az utat az épület felújítása és újranyitása előtt.

Vitézy közlése szerint az elmúlt hetekben a Tudományos és Technológiai Minisztériummal közösen több nemzetközi példát is megvizsgáltak, és több fejlesztési tervet dolgoztak ki. A cél, hogy a Planetárium új formában és tartalommal, de továbbra is a tudományos ismeretterjesztést szolgálva működjön újra. A tervekben a több évtizedes Zeiss vetítőberendezés megőrzése is szerepel.

A miniszter szerint ezzel megtették az első lépést a Planetárium újraélesztése felé, de a teljes felújításig még hosszú út áll előttük.