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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Jóvátételt kapnak a gyermekvédelmi rendszer korábbi áldozatai

Infostart / MTI

Gyermekvédelmi diagnózis címmel tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről az intézményrendszer hónapok óta tartó átvilágítása, az intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói elbeszélgetések nyomán – jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebookra pénteken feltöltött videónyilatkozatában.

Kátai-Németh Vilmos közölte: a tanulmányt hamarosan nyilvánosságra hozzák.

A videóban Gyurkó Szilvia, a tárca gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára arról beszélt: hálásak, hogy a kormányzat reagált a gyermekvédelem terén az elmúlt hónapokban feltárt súlyos problémákra.

Ennek része a szektorban dolgozók béremelése, illetve az a 10 milliárd forintos alap, amelynek segítségével meg tudják valósítani a legsürgetőbb, a krízishelyzetek megszüntetésére irányuló fejlesztéseket.

Ez egyszerre fogja érinteni azokat az alapszolgáltatásokat, amelyek nyomán megelőzhető a gyerekek családból való kiemelése, illetve ebből a pénzből szeretnék fejleszteni azokat a szolgáltatásokat, amelyek a kórházban ragadt gyerekek helyzetét segíthetik. Továbbá azokét a gyerekekét is, akik tartós szökésben vannak, akik speciális nevelési igényűek, vagy akik különleges otthonokban élnek – sorolta.

Az államtitkár nyilatkozata szerint létrehoznak egymilliárd forint összeggel egy gyermekvédelmi alapot.

Ez egy olyan jóvátételi alap, amely azokat a fiatalokat segíti majd, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében voltak, és ott bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el.

Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a tárca – tette hozzá.

Gyurkó Szilvia végül kifejezte örömét, hogy az elvégzett átvilágítás nyomán átláthatóbbá vált a gyermekvédelmi intézményrendszer, és a szektorban dolgozó szakemberek lehetőséget kapnak arra, hogy a gyermekek javára méltóbb körülmények között végezhessék a munkájukat a szakellátásban, az alapellátásban vagy javítóintézetekben egyaránt.

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Kezdőlap    Belföld    Jóvátételt kapnak a gyermekvédelmi rendszer korábbi áldozatai

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szociális és családügyi minisztérium

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