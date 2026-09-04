Hűvösebb hajnal után ismét melegünk lehet napközben

Péntek hajnalban az ország nagy részén 17-18 fokra hűl le a levegő, de lesznek olyan részek, ahol csupán 13-14 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Napközben azután ismét részünk lehet a nyárias időjárásban – derül ki a HungaroMet prognózisából.

Eleinte erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, néhol esetleg csepereghet az eső. Később a nap folyamán nyugatról határozott csökkenésnek indul a felhőzet - a nyugati tájakon van kilátás több napsütésre. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, vagyis aki szeretne, még tud strandolni.