Megváltozott, milyen autót akar a magyar

Beütöttek a nyári szabadságok a hazai használtautó-piacon. A Használtautó.hu közleménye szerint a portálon augusztusban több mint 96,4 ezer aktív hirdetés szerepelt a kínálatban, ami szinte pontosan megegyezik az egy évvel korábbival. A felhozatal stabilitása azt mutatja, hogy az eladói oldal változatlanul aktív maradt – összegeztek.

A kínálati átlagár 2,5 százalékos emelkedéssel elérte az 5,33 millió forintot.

Az árszint emelkedése mögött a járműállomány lassú, de biztos fiatalodása áll: a meghirdetett személyautók átlagéletkora 12,89 évről 12,58 évre mérséklődött, míg az átlagos futásteljesítmény közel 5 ezer kilométerrel esett vissza, 171 649 kilométerre.

A dízelüzemű autók iránti kereslet 22,8 százalékkal, a benzineseké pedig 15,6 százalékkal mérséklődött 2025 augusztusához képest.

Ezzel szemben az alternatív hajtások a szabadságolások ideje alatt is növelni tudták népszerűségüket: a hibrid modellek iránti érdeklődések száma 15 százalékkal nőtt egy év alatt (18,8 ezerről 21,7 ezerre), miközben a kínálatuk 31,3 százalékkal bővült. A tisztán elektromos autók iránti megkeresések száma 4,5 százalékkal nőtt (meghaladva a 26 ezer érdeklődést), 10,78 millió forintos átlagos hirdetési ár mellett.

A karosszériatípusok közül a városi terepjárók iránti kereslet 2,4 százalékkal nőtt, miközben a hirdetési kínálatuk 14,6 százalékkal bővült a portálon – áll a közleményben.