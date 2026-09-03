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Magyar Gripen vadászgép száll fel Kecskeméten
Nyitókép: Facebook/MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár

Gripen-baleset: kiküldték a fekete dobozt, a vezérkari főnök változást rendelt el

Infostart / MTI

Feloldotta a Gripen-vadászgép balesete után elrendelt kiképzési tilalmat Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke – jelentette be a honvédelmi miniszter csütörtökön.

Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy a szerdai kormányülés után csütörtökön Kecskeméten tartották a miniszteri értekezletet az Embraer KC-390 Millennium szállító repülőgép fedélzetén.

A miniszter közölte:

az ülésen tájékoztatást kapott az augusztus 24-ei Gripen-baleset vizsgálatának állásáról, eszerint a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol a magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait. Hozzátette: ez alapján lehet majd rekonstruálni, hogy mi történt, és a szükséges intézkedéseket meghozni.

Ruszin-Szendi Romulusz bejelentette: a baleset óta már kétszer kellett riasztani a Gripeneket, ezért Sándor Zsolt úgy döntött, hogy feloldja a kiképzési tilalmat. Sándor Zsolt vezérezredes a baleset után jelentette be, hogy a vizsgálat befejezéséig felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését és addig csak a készenléti repülőgépek látják el a szolgálati feladataikat.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint tisztelet és megbecsülés illeti a pilótákat, mert ugyan még nem lehet tudni, mi volt a baleset oka, de a pilóták számára az ország biztonsága a legfontosabb, ezért nemcsak a készenléti szolgálatokat, hanem a kiképzési feladatokat is folytatják,

A miniszter megjegyezte: a két pilóta „az utolsó utáni pillanatokig elment” azért, hogy a civil infrastruktúrában ne essen kár, Szolnok városa ezért Szolnokért kitüntető címet szeretne adományozni a két pilótának, elismerve hősiességüket.

A miniszter jelezte, a balesetet szenvedett gép pilótája már otthonában gyógyul.

A magyar légierő JAS-39 Gripenje augusztus 24-én páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A gép a leszállás után kigyulladt. Az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt megműtötték, majd hazatérhetett.

Ruszin-Szendi Romulusz beszámolt arról is, hogy jövő év augusztusában 2021 után ismét repülőnapot szerveznek Kecskeméten. Mint mondta, a repülőnapon bemutatják a Magyar Honvédség haditechnikai eszközeit is, pénteken és szombaton este pedig koncerttel készülnek a fiataloknak. Jelezte: szeretnének a repülőnaphoz kapcsolódóan egy expót is szervezni, ere várják a Magyar Honvédséggel kapcsolatban álló hadiipari cégeket.

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Kezdőlap    Belföld    Gripen-baleset: kiküldték a fekete dobozt, a vezérkari főnök változást rendelt el

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vezérkari főnök

repülési tilalom

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