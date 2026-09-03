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Nyitókép: Facebook/Ökumenikus Segélyszervezet

Az óvodások is megkapták az Ökumenikus Segélyszervezet adományait

InfoRádió

Országszerte 1055 kisgyermek óvodakezdését támogatja évkezdő csomagokkal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária Csoport. A tíz éve működő programban az ország minden pontján a leghátrányosabb helyzetű régiókban, a szervezet látókörében élő rászoruló gyerekek kapják a csomagokat – mondta el az InfoRádióban Gáncs Kristófot, a segélyszervezet elnöke.

Az adományok nagyrészt már eljutottak a segélyszervezet országos hálózatának 30 településre. A segélyakció megvalósítását az E.ON 8 millió forintos támogatása teszi lehetővé. A budapesti gyerekek csütörtökön vehették át az adományt a segélyszervezet csepeli központjában.

A csomagokban kreatív fejlesztőeszközök, gyurma, színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, ragasztó, illetve pizsama, váltócipő, ágynemű, fogkefe, szappan is található.

„Mindig gyakorlati, hiánypótló megközelítésben készülünk a tanévkezdésre, legyen szó akár iskolakezdési, akár óvodakezdési csomagokról. Valódi segítséget nyújtunk a rászoruló gyerekeknek” – mondta az InfoRádióban az Ökumenikus segélyszervezet elnöke.

A Segélyszervezet az elmúlt 15 évben mindig meghirdette az Iskolakezdés Együtt akcióját, és már 10 éve ennek a része az óvodakezdési csomag is. Gáncs Kristóf hangsúlyozta, hogy az elmúlt években több mint 20 ezer iskolás és több mint 5500 óvodást tudtak támogatni. A kiválasztással kapcsolatban azt mondta, hogy rászorultsági alapon és a családok teljes ismeretében döntenek a kedvezményezettekről.

„A segélyszervezet látókörében élő rászoruló gyerekek kapják a csomagokat, az ország minden pontján a leghátrányosabb helyzetű régiókban. A segélyszervezet állandó kapcsolatban áll minden nehéz helyzetű településen élő családdal. Az adományozók biztosak lehetnek abban, hogy a legjobb helyre kerülnek ezek a csomagok” – hívta fel a figyelmet a segélyszervezet elnöke.

Gáncs Kristóf felidézte azt is, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjába és intézményeihez az iskolakezdéskor érkezik a legtöbb megkeresés, mert ilyenkor jelentkezik egy-egy családnál a legtöbb kiadás.

„ A jelentős kiadások az iskolás és óvodás gyereket nevelő szülőket is érinti. A nyáron bejelentett állami támogatás fontos segítség, de mégis úgy döntöttünk hogy folytatjuk az adománygyűjtést”

– jelezte a szervezet elnöke.

A 1353-as adományvonalon az iskolai fejlesztő foglalkozások megkezdésében is folytatja a gyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.

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