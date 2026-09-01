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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszter beszédet mond a 24. Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat országos megnyitó sajtótájékoztatóján az Iparmûvészeti Múzeumban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vészjelzést kapott Tarr Zoltán

Infostart / MTI

A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől – közölte a levél aláírói nevében Lutter Imre előadóművész.

Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek: a magyar kultúra számos területén mára olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nemcsak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti – írták a közleményben.

A nyílt levél aláírói Alapi Tóth Zoltán rendező, drámapedagógus, Bojár Iván András művészettörténész, építészkritikus, író, Ferenczfi János író, költő, Földiák András népművelő, Jávori Ferenc Fegya zeneszerző, előadóművész, Kékesi Raymund történész, jogász, Kenese Szilvia közgazdász, könyvtáros, Kocsis András Sándor könyvkiadó, szociológus, Lutter Imre előadóművész, költő, Pál Gábor producer, Perintfalvi Rita teológus, Szabó Zoltán Attila író, költő, dokumentumfilm-rendező és Wiegmann Alfréd rendező, irodalmár, televíziós szerkesztő.

Mint fogalmaztak, az aláírók nem kiváltságokat, pozíciókat, vagy egy-egy szervezet számára külön támogatást kérnek, hanem azt szeretnék elérni, hogy az állam tekintse valódi partnernek azokat, akik évtizedek óta létrehozzák, közvetítik és sok esetben állami közfeladatokat kiegészítve tartják életben a magyar kultúrát.

A nyílt levél szerint a kulturális élet egyik legsúlyosabb problémája a kiszámíthatatlan és számos területen elégtelen finanszírozás. Színházak, irodalmi és művészeti műhelyek, folyóiratok, fesztiválok, közművelődési intézmények, alkotóközösségek és országos szakmai civil szervezetek sokszor néhány hónapos pályázati ciklusoktól és eseti támogatásoktól függenek – magyarázták.

A levél egyik fő állítása, hogy az eseti program- és projekttámogatások nem helyettesíthetik a kulturális intézmények, műhelyek és közfeladatokat ellátó szervezetek stabil működésének biztosítását. Az aláírók többéves finanszírozási ciklusokat, a működési és programtámogatások világos szétválasztását, az országos kulturális civil szervezetek kiszámítható működési finanszírozását, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) rendszerének reformját és a szakmai szereplők tényleges bevonását javasolják.

Állandó kulturális konzultatív fórum létrehozását és olyan valódi szakmai párbeszédet kezdeményeznek, amelyben az alkotók, intézmények, országos szakmai szervezetek és kulturális közösségek részt vehetnek az őket érintő döntések előkészítésében.

Az aláírók azt kérik a Tarr Zoltántól, hogy jelölje ki az érdemi szakmai egyeztetés időpontját, kereteit és felelős kapcsolattartóját, egyúttal felajánlják tudásukat, tapasztalatukat és munkájukat a kulturális rendszer megújításához – olvasható a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Vészjelzést kapott Tarr Zoltán

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