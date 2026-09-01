Tíz éve történt a Teréz körúti borzalom, így emlékezett vissza a maradandó sérüléseket szenvedett járőrnő

„Robbanás történt késő este a Teréz körút Király utca kereszteződésében egy földszinti üzlethelyiségnél. Két rendőr, egyikük egy fiatal nő, megsérült. Egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt” – így számolt be az esetről tíz évvel ezelőtt az InfoRádió. A robbantás szeptember 24-én éjszaka történt, miközben Andirkó Szabina és Montera László rendőrjárőrök a szolgálatukat teljesítették a Teréz körúton.

Andirkó Szabina a Blikknek nyilatkozva most felidézte: miután megtörtént a robbanás, és a nagy porfelhő elszállt, járőrtársa megszólította és elkezdte rázni, hogy jól van-e. „Elkezdtem neki »makogni« és éreztem, hogy a nyakamnál nagyon folyik valami. Kiderült, hogy vér” – fogalmazott a nő. Kiderült, hogy nem egy ütőér pattant el, hanem egy 80 mm-es szög állt bele a kisagyába.

A rendőrnőt életveszélyes állapotban szállították kórházba, míg társa súlyos sérüléseket szenvedett.

Mind a ketten maradandó károsodást szenvedtek a robbantás következtében. Andirkó Szabinának újra meg kellett tanulnia beszélnie és járnia az agyát ért sérülés miatt.

A női járőr a koponyasérültek zárt osztályára került, ráadásul tolószékben. Felidézte: nagyon kellemetlen volt számára, amikor elkezdték megtanítani újra beszélni és írni, akkor gyereknek érezte magát. „Nehéz volt ott lenni, és nagyon vártam, hogy kijöhessek”.

Papp Károly altábornagy az esetet követő nemzetközi sajtótájékoztatón elmondta,

a merénylő házi készítésű robbanószerkezetet használt, amelyet repeszképző anyagokkal kombinált.

Hozzátette, a támadás célpontja egyértelműen a két megsérült rendőr volt.

„Kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy a rendőreink voltak a támadás célpontjai. Úgy ítélem meg, hogy az őket ért támadás az egész magyar rendőrséget ért támadás. A rendőreimet ki akarták végezni. Üzenem, meg fogjuk találni az elkövetőt, meg fogjuk tudni a motivációját” – mondta akkor.

A tettes ellen a rendőrség emberölési kísérlet miatt indított eljárást, akiről a térfigyelő kamerák képei alapján tudtak körözést kiadni. A nyomravezetői díjat 10 millió forintban határozták meg. Három héttel a merényletet követően elfogták a robbantót, és életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, amiből legkorábban 30 év múlva szabadulhat.

Andirkó Szabina elmondta: biztos volt benne, hogy kollégái azt az elkövetőt fogják el, aki valóban elkövette ezt a merényletet. Amikor ez megtörtént, rendőrként nagyon örül, és megnyugodott a lelke is.

A hajdani járőr jelenleg a sátoraljaújhelyi rendőrségen van állományban, ahol körözési előadóként dolgozik. Társa, Montera László pedig azóta leszerelt. Az elkövető, P. László Gergely a mai napig ártatlannak vallja magát.

A cikk Barkóczi Bence összefoglalója alapján készült.