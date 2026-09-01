Szörnyű videóval figyelmeztet az MKIF Zrt.

A közölt felvételen az látszi, hogy egy kamion halad a külső sávban, majd a sofőr elveszíti uralmát a jármű felett. Először áttér a belső sávba, majd nekiütközik a középső szalagkorlátnak.

Az ütközéstől a szerelvény ráborul a belső elválasztósávra, illetve a másik oldalra is.

Mindez néhány másodperc alatt történik – olvasható az MKIF Zrt. közösségi oldalán.

Mint írják, nem tudni, ebben az esetben pontosan mi okozta a balesetet. A felvétel azonban jó alkalom arra, hogy két dologra ismét felhívják a figyelmet: a fáradtságra és a figyelemelterelésre.

A pihenőidő nem egy „letudandó kötelezettség”. Azért van, hogy a sofőr kipihenten, megfelelő koncentrációval folytathassa az útját.

Nyomatékosan kérnek mindenkit, személyautósokat, kamionosokat egyaránt:

- tartsák az előírt pihenőidőt!

-ha úgy érzik fáradnak, a legközelebbi pihenőben álljanak meg!

- érdemes sűrűbben megállni pihenni, felfrissíteni magunkat

- hidratálni, persze szigorúan vízzel, alkoholmentes italokkal

- néha megjáratni a levegőt az autóban (klíma/ablak)

És van még valami: csak a vezetésre koncentráljunk!

A posztban az alábbiakra is felhívják a figyelmet:

- A vezetéshez szükséges információk 90%-át a szemünkkel észleljük!

- Átlagosan 10 sofőrből 8 a vezetés mellett valami mást is csinál menet közben! (cigarettázás, evés, ivás, pakolás, de akár a táj is elvonhatja a vezető figyelmét)

- A vezetés közbeni figyelmetlenség nagy részét a telefonozás okozza!

- Egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 500 métert is megtehetünk. Ez olyan mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk!

- Ha nem figyelünk, másodpercek kellenek csak és eggyel kevesebben érünk aznap haza.

Ha sürgős, akkor állj meg az első pihenőhelyen és biztonságos körül

Ne a telefon, ne egy üzenet, ne a navigáció nyomkodása, ne a papírok rendezgetése legyen fontosabb annál, ami előttetünk és körülöttetünk történik – olvasható a bejegyzésben.