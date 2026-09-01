ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.99
usd:
316.51
bux:
148622.5
2026. szeptember 1. kedd Egon, Egyed
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyomozás a nyuszimotorok ügyében.
Nyitókép: Police.hu

Nyomozás a „nyuszimotorok” ügyében – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Több helyszínen is kutatást tartott a rendőrség a játékmotorok ügyében.

A rendőrség több helyszínen is kutatásokat tartott kedden a az úgynevezett nyuszimotorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu oldalon.

A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek.

A rendőrség emlékeztetett: az ügyben a szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján indult nyomozás júniusban. Az adatok szerint az akkori Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly júliusban több mint 239 millió forint értékben adott megrendelést egy cégnek játék kismotorok gyártására, raktározására.

A feljelentés szerint azonban a játékmotorokat a piaci ár háromszorosáért értékesítették a minisztériumnak: a megrendelésben rögzített összesen 12 ezer kis és nagy gyermekmotort 14 940 forintos, illetve 16 470 forintos egységáron adták el, holott azokat a kiskereskedelmi forgalomban jóval alacsonyabb, mintegy 5-6 ezer forintos egységáron lehetett volna megvásárolni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nyomozás a „nyuszimotorok” ügyében – videó

feljelentés

nyomozás

készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda

szociális és családügyi miniszter

játékmotor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átrendezték a kormányzati hatásköröket, Ruff Bálintnál a titkosszolgálat

Átrendezték a kormányzati hatásköröket, Ruff Bálintnál a titkosszolgálat

A kormány átalakította a miniszterek közötti hatásköröket, a változások hétfő este jelentek meg a Magyar Közlönyben. Az anyakönyvezés, lakcímnyilvántartás nem a belügyi tárcánál, hanem a technológiai miniszternél lesz. Bóna Szabolcs agrárminiszter tárcája is erősödött.
 

Áfa, Alkotmánybíróság, iskolakezdés – nagy változásokkal kezdődik a szeptember

Vagyonvisszaszerzés: kiderült, mennyi pénzzel indít a munkáját ma kezdő hivatal

Megnevezték a NAV új vezetőit

Vészjelzést kapott Tarr Zoltán a kulturális élet képviselőitől

Egy felügyeleti hatóság megszüntetését tervezi a kormány

VIDEÓ
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.01. kedd, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megváltozik a légi hadviselés: pilóta nélküli vadászgépek érkeznek az amerikai repülőgép-hordozókra

Megváltozik a légi hadviselés: pilóta nélküli vadászgépek érkeznek az amerikai repülőgép-hordozókra

Hivatalosan is bevonta a védelmi ipart az amerikai haditengerészet a repülőgép-hordozókról üzemeltethető, autonóm harci drónok fejlesztésébe, miután a Naval Air Systems Command (NAVAIR) augusztus 31-én pályázatot tett közzé két működőképes prototípus legyártására - jelentette az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Robbantott a magyar tőzsde: sosem látott történelmi csúcsra lőtt ki a BUX index

Robbantott a magyar tőzsde: sosem látott történelmi csúcsra lőtt ki a BUX index

Új rekordot állított fel a BUX augusztusban, miközben az OTP, a Mol és a Richter uralta a hazai tőzsdei forgalmat.

BBC
Business Sport Travel Science
Nepal death toll crosses 1,000 as rescuers race to find workers trapped in mud-filled tunnels

Nepal death toll crosses 1,000 as rescuers race to find workers trapped in mud-filled tunnels

Thousands are still missing as Chinese state media report the official number of fatalities in Tibet at 16.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 1. 17:30
Az éjszakai vihar félelmetes gázkisülései – képek
2026. szeptember 1. 16:18
Tíz éve történt a Teréz körúti borzalom, így emlékezett vissza a maradandó sérüléseket szenvedett járőrnő
×
×