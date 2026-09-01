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Az Integritás Hatóság székhelye, a Roosevelt Irodaház az V. kerületi Széchenyi István téren 2026. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Két új elnökhelyettessel bővül az Integritás Hatóság vezetése

Infostart / MTI

Lezárult az Integritás Hatóság két új elnökhelyettesének kiválasztási eljárása, az Állami Számvevőszék elnöke Bozzay Erika és Nagy-Fribiczer Gabriella kinevezését javasolta a köztársasági elnöknek; az igazgatóság ezzel elnökből és négy elnökhelyettesből álló, öttagú testületté bővül.

A két új elnökhelyettes Biró Ferenc elnökhöz, Dabóczi Kálmán és Holbusz Tímea elnökhelyettesekhez csatlakozik – közölte a hatóság kedden az MTI-vel.

Az igazgatóság bővítéséről az Integritás Hatóságról szóló törvény idei módosítása rendelkezett, amely egyúttal jelentősen kiterjesztette a hatóság feladat- és hatáskörét. A hatóság az augusztus 26-án hatályba lépett új szabályozás alapján – a többi között – kizárólagos hatáskörrel ellenőrzi a kiemelt közjogi és kormányzati tisztségviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatainak tartalmát és teljeskörűségét, az ehhez szükséges tényleges adathozzáférés jogával. Emellett új felülbírálati hatásköröket, illetve a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó megerősített jogosítványokat kapott - ismertették a közleményben.

A hatóság tájékoztatása szerint mindkét új elnökhelyettes több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik. Nagy-Fribiczer Gabriella az Integritás Hatóság szakmai igazgatóságán folytatott munkája után vállalja az új feladatot. Bozzay Erika jelentős hazai és nemzetközi vezetői tapasztalattal rendelkezik a közbeszerzés, az integritás, a korrupcióellenes szakpolitikák és a közpénzügyi kormányzás területén – közölték.

Az Integritás Hatóság megalakulása óta folyamatosan bővítette vizsgálati tevékenységét, ez az elmúlt három évben 913 milliárd forint európai uniós forrás felhasználására terjedt ki. Ezek nyomán a hatóság szabálytalansági eljárásokat kezdeményezett, feljelentéseket tett, valamint felülbírálati indítványokkal élt, és rendszerszintű problémák orvoslására tett ajánlásokat.

A jogkörök bővülésével nemcsak a hatóság eszköztára, hanem a felelőssége is nő abban az időszakban, amikor a korábban visszatartott európai uniós források ismét megnyílnak Magyarország előtt. Minél nagyobb összeg érkezik, és minél rövidebb idő alatt kell felhasználni, annál nagyobbak a korrupciós kockázatok, és annál nagyobb a tétje annak, hogy a források ellenőrzése időben, érdemben és következményekkel járó módon történjen meg. Az igazgatóság bővítése erre a megnövekedett felelősségre adott intézményi válasz – fogalmazott közleményében az Integritás Hatóság.

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Kezdőlap    Belföld    Két új elnökhelyettessel bővül az Integritás Hatóság vezetése

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