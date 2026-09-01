Elesett az autópálya baleset miatt, az iskolakezdés napján rengeteg helyen van dugó

Egy kamion és egy személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópontja előtt. A 17-es km-nél a külső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta az 5 km-t – közölte az Útinform.
Mint írják, szemmel látható az iskolakezdés miatti erős forgalom a budapesti bevezető utakon, a szokásos útvonalakon kívül
- az 1-es főúton Herceghalomtól,
- a Biatorbágyról kivezető úton,
- a 6-os főúton Diósd felől,
- az M7-es törökbálinti szakaszán,
- és az M2-esen az M0-s autóút előtt is
araszol a kocsisor.
A 61-es főúton, egy kamion pályaelhagyásos balesetet szenvedett Előszállás térségében. A 9-es km-nél az M6-os autópálya közelében félpályás lezárásra kell készülni.