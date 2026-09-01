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traffic jams in the city, road, rush hour
Nyitókép: Kichigin/Getty Images

Elesett az autópálya baleset miatt, az iskolakezdés napján rengeteg helyen van dugó

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Az M1-esen már 5 kilométeres a dugó, de beállt az M2-es is, és araszol a forgalom a budapesti bevezető utakon.

Egy kamion és egy személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópontja előtt. A 17-es km-nél a külső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta az 5 km-t – közölte az Útinform.

Mint írják, szemmel látható az iskolakezdés miatti erős forgalom a budapesti bevezető utakon, a szokásos útvonalakon kívül

  • az 1-es főúton Herceghalomtól,
  • a Biatorbágyról kivezető úton,
  • a 6-os főúton Diósd felől,
  • az M7-es törökbálinti szakaszán,
  • és az M2-esen az M0-s autóút előtt is

araszol a kocsisor.

A 61-es főúton, egy kamion pályaelhagyásos balesetet szenvedett Előszállás térségében. A 9-es km-nél az M6-os autópálya közelében félpályás lezárásra kell készülni.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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Kezdőlap    Belföld    Elesett az autópálya baleset miatt, az iskolakezdés napján rengeteg helyen van dugó

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