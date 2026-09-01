Elesett az autópálya baleset miatt, az iskolakezdés napján rengeteg helyen van dugó

Egy kamion és egy személyautó ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópontja előtt. A 17-es km-nél a külső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta az 5 km-t – közölte az Útinform.

Mint írják, szemmel látható az iskolakezdés miatti erős forgalom a budapesti bevezető utakon, a szokásos útvonalakon kívül

az 1-es főúton Herceghalomtól,

a Biatorbágyról kivezető úton,

a 6-os főúton Diósd felől,

az M7-es törökbálinti szakaszán,

és az M2-esen az M0-s autóút előtt is

araszol a kocsisor.

A 61-es főúton, egy kamion pályaelhagyásos balesetet szenvedett Előszállás térségében. A 9-es km-nél az M6-os autópálya közelében félpályás lezárásra kell készülni.

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