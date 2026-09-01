Egy felügyeleti hatóság megszüntetését tervezi a kormány

A határozat szerint szükséges az SZTFH működésének átvilágítása, illetve a kapcsolódó törvényi szabályozás felülvizsgálata arra figyelemmel, hogy a hatóság megszüntetése – illetve az általa ellátott feladatoknak a kormány által irányított szervek általi ellátása – milyen szabályozási megoldásokkal hajtható végre.

A kabinet felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a fenti szabályozási célok megvalósíthatóságáról készítsen jelentést, és azt terjessze a kormány elé szeptember 30-ig.

A 2021-ben az Országgyűlés által létrehozott hatósághoz tartozik számos piaci szektor így egyebek mellett a dohánykereskedelem és a szerencsejáték-piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj-, földgáz- és geotermikus energia-kitermelés biztonsági és hatósági felügyelete.

Ugyancsak az SZTFH hatáskörébe tartozik a bírósági végrehajtás, a végrehajtói kar és a végrehajtási eljárások törvényességi ellenőrzése, az információs rendszerek biztonsági felügyelete, valamint a fenntarthatósági és vállalati felelősségvállalási (ESG) keretrendszer hazai koordinációja és a tanácsadók képzése.