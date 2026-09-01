Debreceni halálos késelés: megrázó videón, ahogy a hős fiatal életét próbálja menteni az őr

Egy bántalmazott nő védelmére kelt az a három fiatal, akikre a nő bántalmazó párja támadt rá. Egyiküket, egy 23 éves fiatalt szíven szúrta, ő a kórházban meghalt, egy másik áldozat a hasán sérült meg. Az RTL Híradónak egy szemtanú elmesélte, hogyan próbált segíteni a szíven szúrt fiatalnak. A 64 éves gyanúsítottat, egy már börtönviselt, ismert hajléktalant letartóztatták, emberöléssel gyanúsítják.

A bántalmazott nő védelmére siető 23 éves fiatal tragédiájának helyszínén a hasba szúrt társa még el tudott futni a közeli dohánybolthoz, hogy segítséget hívjon a földön hörgő barátjához.

A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a haléktalan férfi és női kísérője előzőleg látszólag békében állnak a debreceni dohánybolt előtt. A biztonsági őr nem engedte be őket, mert láthatóan részegek voltak, így továbbálltak a közeli park irányába. Percekkel később ugyanez az őr már egy 23 éves fiatalember mellkasára szorította a saját pulóverét, hogy megmentse a fiú életét, akit szíven szúrtak, mert védelmére kelt a nőt bántalmazó férfinak.

A megszerzett felvételeken a támadás előtti és utáni pillanatok egyaránt látszanak, amint azt az RTL Híradó bemutatta.

A rendőrség által közzétett videón a rendőrök testkamerájának felvétele is látszik.

(Nyitóképünk illusztráció)