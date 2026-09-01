ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.61
usd:
316.21
bux:
148301.66
2026. szeptember 1. kedd Egon, Egyed
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Baka András köztársasági elnök beszédet mond a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén a Somogy vármegyei Nagybajomban 2026. szeptember 1-jén.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

„Az iskola egyik legfontosabb feladata, hogy segítsen megtalálni, mi minden lehet belőletek” – Baka András, az új államfő is megszólalt a tanévnyitón

Infostart / MTI

Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét – hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajomban kedden.

Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli.

Baka András elmondta,

azért látogatott el a nagybajomi iskolába, hogy kifejezze a magyar nép megbecsülését minden tanárnak, pedagógusnak, diáknak, mindazoknak, akik vidéken nehezebb körülmények között dolgoznak és tanulnak.

Mindenkinek, aki esélyt teremt a kisebb településeken élő gyerekeknek fejlődni, felemelkedni, teljes életet élni – fűzte hozzá.

Utalt rá, hogy az édesanyja tanár volt, és az ünnepségre őt elkísérő felesége, Katalin is ezt a hivatást választotta, ezért van rálátása arra, mennyi munka, türelem és figyelem van egy tanóra mögött.

A pedagógus munkája messze nem ér véget a tudás átadásánál: egy jó tanár figyel és bátorít, példát mutat és irányt ad, észreveszi a tehetséget, olykor még azelőtt, hogy a gyermek maga felismerné azt – hívta fel a figyelmet, megjegyezve, a pedagógus segít túllépni egy kudarcon, és néha egyetlen mozdulattal vagy gesztussal olyan önbizalmat ad, amely hosszú évekre elkíséri a diákját.

A köztársasági elnök szavai szerint a diákok idővel bizonyára sok mindent elfelejtenek abból, ami az iskolában történt, de arra sokáig emlékezhetnek, ki hitt bennük, ki biztatta őket, ki látta meg bennük a tehetséget.

A Csokonai iskolát méltatva úgy fogalmazott: az intézmény többet ad egy átlagos iskolánál. Nemcsak tanít, hanem esélyt is teremt, segíti a felzárkózást, kollégiumával közösséget és biztonságot nyújt, a sporttal, a zenével, a kirándulásokkal és a közös élményekkel gazdagabbá teszi a gyerekek életét - sorolta.

Baka András hangsúlyozta,

hiszi, egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy az ország melyik részén, nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel. Minden gyereknek jár a lehetőség,

hogy tanuljon, fejlődjön, megtalálja, amiben tehetséges, és maga dönthessen, merre szeretne továbbindulni – fejtette ki.

A pedagógusoknak azt mondta, amikor ezért dolgoznak nap mint nap, valami nagyon fontosat mondanak ki, azt, hogy minden gyermek érték, mindenkiben van lehetőség, és senkiről nem mondunk le. Ezért a munkáért köszönet és megbecsülés illeti önöket - tette hozzá.

Az államfő a diákokhoz szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskola többről szól, mint a tudás gyarapítása, a természet felfedezése és a gondolatok megfogalmazása.

A gyerekek itt tanulják meg azt is, hogyan lehet együtt dolgozni másokkal, hogyan kell segítséget kérni és segítséget adni, hogyan lehet elfogadni, hogy nem vagyunk egyformák, hogyan kell újrakezdeni, ha valami nem sikerült, és hogyan lehet kiállni valaki mellett, akinek éppen szüksége van ránk - mondta.

Baka András arra kérte a diákokat, legyenek kíváncsiak, merjenek kérdezni akkor is, ha nem biztosak benne, hogy jó kérdést tesznek fel, merjenek jelentkezni akkor is, ha nem tudják egész biztosan a választ. „Egy rosszul sikerült dolgozat, egy elrontott feladat vagy egy rossz válasz soha nem végleges, a fontos az, hogy kijavítjátok-e, megpróbáljátok-e újra” – mutatott rá.

Az államfő arra is kérte a gyerekeket, figyeljenek egymásra, becsüljék azokat, akik különböznek tőlük, merjenek bátrabbak lenni olyan dolgok kipróbálására, például egy könyv elolvasására, amelyről úgy gondolták, nem nekik való, és merjenek segítséget kérni, kiállni valakiért, akinek szüksége van rá.

„Mert az iskola egyik legfontosabb feladata, hogy segítsen megtalálni, mi minden lehet belőletek”

– hangoztatta, hozzátéve: „Magyarországnak szüksége van rátok: a tudásotokra, a kíváncsiságotokra, a tisztességetekre és a bátorságotokra”.

Az eseményhez kapcsolódó háttéranyagban szerepel, hogy az 1948 óta működő Csokonai iskola az előző tanévben több mint 300 tanuló nevelését-oktatását látta el. A diákok között 27 százalékos az állami gondoskodásban élők aránya, ezért az iskola kiemelt feladata az esélyteremtés, az egyéni támogatás, a szociális kompetenciák fejlesztése és az érzelmi biztonság megteremtése – írták.

A pedagógiai munkában fontos szerepet kap a Sakkpalota és a SakkTesi program, az intézmény ösztönzi a tanulók rendszeres mozgását és az egészségtudatos életmód kialakítását amellett, hogy tehetséggondozó foglalkozásokkal, valamint versenyzési lehetőségekkel is támogatják a diákok fejlődését.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Az iskola egyik legfontosabb feladata, hogy segítsen megtalálni, mi minden lehet belőletek” – Baka András, az új államfő is megszólalt a tanévnyitón

tanévnyitó

köztársasági elnök

baka andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Horváth Péter pedagóguskar-elnök: reményeket fűzünk az iskolák nagyobb önállóságához
Indul a tanév

Horváth Péter pedagóguskar-elnök: reményeket fűzünk az iskolák nagyobb önállóságához
A győri gimnáziumigazgató Horváth Péter szerint az új rendszer sok eleméről ma még nem megmondható, hogy pozitív változást hoz-e, de például az iskolák anyagi önállóságát nem igazán támogatja, meg is mondta, hogy miért. Az InfoRádióban részletesen beszélt arról, mi lehet majd a tankerületek vagy a Klebelsberg Központ szerepe a jövőben.
 

Rusvai Miklós az Arénában: jön az iskolakezdéssel a koronavírus-járvány is

Máshol lesz a lakcímnyilvántartás, Ruff Bálinthoz titkosszolgálat is került: átrendezték a kormányzati hatásköröket

Máshol lesz a lakcímnyilvántartás, Ruff Bálinthoz titkosszolgálat is került: átrendezték a kormányzati hatásköröket

A kormány átalakította a miniszterek közötti hatásköröket, a változások hétfő este jelentek meg a Magyar Közlönyben. Az anyakönyvezés, lakcímnyilvántartás nem a belügyi tárcánál, hanem a technológiai miniszternél lesz. Bóna Szabolcs agrárminiszter tárcája is erősödött.
 

Áfa, Alkotmánybíróság, iskolakezdés – nagy változásokkal kezdődik a szeptember

Vagyonvisszaszerzés: kiderült, mennyi pénzzel indít a munkáját ma kezdő hivatal

Megnevezték a NAV új vezetőit

Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben

Vészjelzést kapott Tarr Zoltán a kulturális élet képviselőitől

Lemondott Mészáros Renáta helyettes államtitkár a vidékfejlesztési tárcánál

Itt a Fidesz reakciója a költségvetés módosítására

VIDEÓ
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.01. kedd, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Moszkva ultimátumot kapott, új front nyitására készülnek az oroszok – Háborús híreink kedden

Moszkva ultimátumot kapott, új front nyitására készülnek az oroszok – Háborús híreink kedden

Műholdfelvételek tanúsága szerint Oroszország drónelhárító hálókkal borította be a Kalinyingrádi területen található, Voronyezs-DM típusú, horizonton túli radarrendszerét, ami a félelem növekedését mutatja - írta a Defence Express. Mindez arra utalhat, hogy Moszkva egy új front nyitására készül, ugyanis attól tarthatnak, hogy Ukrajna ezeket a fegyvereket is célba fogja venni. Az Egyesült Államokban találkozott egymással az amerikai és az orosz pénzügyminiszter, a megbeszélések során a washingtoni politikus egyértelmű üzenetet küldött kollégájának – írja a Reuters. Scott Bessent azt mondta, hogy addig nincs üzlet az Egyesült Államok és Oroszország között, ameddig tart a háború Ukrajnában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas közvagyon kerül vissza az államhoz, újabb nagy változások jönnek

Hatalmas közvagyon kerül vissza az államhoz, újabb nagy változások jönnek

Lezárult 16 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása, így 1284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza az államhoz.

BBC
Business Sport Travel Science
Nepal death toll crosses 1,000 as rescuers race to find workers trapped in mud-filled tunnels

Nepal death toll crosses 1,000 as rescuers race to find workers trapped in mud-filled tunnels

Thousands are still missing as Chinese state media report the official number of fatalities in Tibet at 16.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 1. 11:18
Egy felügyeleti hatóság megszüntetését tervezi a kormány
2026. szeptember 1. 11:06
Indul a tanév – Horváth Péter pedagóguskar-elnök: reményeket fűzünk az iskolák nagyobb önállóságához
×
×