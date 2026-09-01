A halálba zuhant egy ipari alpinista Szegeden

Lezuhant egy ipari alpinista kedden dél körül a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal tetejéről, és az épület mellett található Vármegye Étterem tetejére esett, ahol életét vesztette – írja a szegeder.hu.

A városi lap úgy értesült, hogy a munkás legalább 15 métert zuhant és beverte a fejét, ez vezetett a halálához.

A rendőrség a lap megkeresésére elmondta, az alpinista eddig ismeretlen okokból esett le. Az ügyben a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított, amit szakértők bevonásával végeznek.